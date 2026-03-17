Narcomenudeo en Catamarca: secuestran más de medio kilo de cocaína

En el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia llevaron adelante un allanamiento en el sector sur de la Capital, en un procedimiento que culminó con resultados significativos en la lucha contra el narcomenudeo.

La medida judicial se concretó en la jornada de ayer en una vivienda ubicada en calle Santiago del Estero S/N°, donde los investigadores venían desarrollando tareas previas orientadas a reunir elementos probatorios vinculados a la presunta actividad ilícita.

El procedimiento fue dispuesto por el Juzgado Federal, a cargo del Dr. Miguel Ángel Contreras, con intervención de la Secretaría del Dr. Raúl Enrique Córdoba, quienes autorizaron la irrupción en el inmueble tras el avance de las pesquisas.

Investigación previa y despliegue policial

El allanamiento fue el resultado de arduas tareas de investigación, en las que los efectivos especializados trabajaron sobre indicios que apuntaban a una posible infracción a la normativa vigente en materia de estupefacientes.

La intervención de la Dirección de Drogas Peligrosas responde a la naturaleza del delito investigado, en un contexto donde el narcomenudeo constituye una de las principales líneas de acción policial en el ámbito urbano.

El despliegue se realizó bajo las formalidades que exige una medida de este tipo, con la presencia de los efectivos en el domicilio señalado y el cumplimiento de las directivas judiciales emanadas del fuero federal.

Secuestro de droga y elementos vinculados

Durante el procedimiento, los policías lograron incautar una cantidad relevante de sustancia ilícita, junto a otros elementos considerados de interés para la causa.

En detalle, se procedió al secuestro de:

Envoltorios de plástico con sustancia estupefaciente, que tras la prueba de campo arrojaron resultado positivo para cocaína

Peso total de la sustancia incautada: 514 gramos

Un (01) teléfono celular

Una (01) balanza tipo gramera

Una (01) motocicleta Zanella ZB 110 cc.

El resultado de la prueba de campo permitió confirmar la naturaleza de la sustancia, consolidando uno de los principales elementos probatorios en el marco de la investigación.

La presencia de una balanza tipo gramera y otros objetos secuestrados refuerzan la hipótesis de una actividad vinculada al narcomenudeo, en línea con la infracción investigada.