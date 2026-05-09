Prisión preventiva para el padre del niño desaparecido en Corrientes

La desaparición de un niño de 6 años en la provincia de Corrientes sumó un nuevo capítulo: la Justicia dictó la prisión preventiva para su padre, Josías Santos Regis, imputado por tentativa de homicidio y el presunto secuestro del menor.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías de Esquina tras el pedido de la fiscalía durante la audiencia de medidas de coerción. Según informó el diario El Litoral, la resolución firmada por el juez Jorge Gustavo Vallejos determinó que el acusado permanezca detenido en la Comisaría Segunda de Esquina hasta el inicio del juicio.

Regis, conocido como "El Brasilero", enfrenta cargos por "homicidio agravado en grado de tentativa y supresión de menores en concurso real".

El niño había desaparecido el domingo y era intensamente buscado bajo el sistema Alerta Sofía. El operativo incluyó rastrillajes de distintas fuerzas de seguridad en varias localidades.

Tras dos días de búsqueda, el menor fue hallado el martes junto a su padre en el paraje El Duraznillo, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Goya. En ese lugar, los efectivos detuvieron al sospechoso, que ya había sido señalado por la familia materna del niño.

Según la investigación, todo comenzó el domingo por la noche cuando el acusado protagonizó un episodio violento que derivó en un tiroteo, en el que un vecino resultó baleado en una vivienda del barrio Manzini. En ese contexto, el hombre se habría dado a la fuga con su hijo.

En paralelo, la Justicia abrió un tercer expediente contra el abogado José Codazzi, quien habría sido una pieza clave para facilitar la fuga del padre con el menor.