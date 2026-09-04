Recuperan elementos de un robo de la zona sur: hay un detenido

Efectivos policiales aprehendieron a una persona y recuperaron diversos elementos que posteriormente habrían sido vinculados con un ilícito denunciado en la Unidad Judicial N° 4, durante un procedimiento realizado en el sur de la Capital.

El operativo tuvo lugar en la intersección de las calles Virgilio Villafañe y Domingo Iturralde, donde motoristas del COEM-Kappa identificaron a un sujeto de apellido Olmedo, de 36 años. De acuerdo con la información oficial, tras proceder a su identificación, los efectivos realizaron una consulta en el sistema informático y constataron que el hombre contaba con un pedido de ubicación de paradero y traslado por la fuerza pública.

La medida había sido dispuesta por el Juzgado de Ejecución N° 1, por lo que se dio continuidad al procedimiento policial en el lugar.

La intervención de los motoristas del COEM-Kappa

La identificación del hombre se produjo durante el recorrido y la intervención de los motoristas del COEM-Kappa en el sector sur de la ciudad. Al consultar sus datos en el sistema informático, los uniformados advirtieron la existencia del pedido judicial de ubicación de paradero y traslado por la fuerza pública dispuesto por el Juzgado de Ejecución N° 1.

A partir de esta situación, se llevaron adelante las actuaciones correspondientes, mientras que minutos después se produjo otro procedimiento en las inmediaciones que permitió el hallazgo y secuestro de distintos elementos.

Minutos después, y en las inmediaciones del lugar, tomó intervención personal de la Comisaría Novena, dependencia a la que corresponde la jurisdicción. Los efectivos secuestraron una mochila que contenía distintos elementos, entre ellos una notebook, equipos de comunicación y accesorios.

Según se informó, se procedió al secuestro de:

Una (01) notebook .

. Dos (02) equipos de comunicación HT .

. Un (01) mouse .

. Tres (03) cables auxiliares.

De acuerdo con la información brindada, esta persona se habría despojado de dichos elementos al percatarse de la presencia policial. Los uniformados procedieron al secuestro debido a que el hombre no pudo acreditar la legítima propiedad y procedencia de los elementos encontrados, por lo que quedaron formalmente en calidad de secuestro para el desarrollo de las actuaciones correspondientes.

El origen de lo secuestrado

Posteriormente, los efectivos lograron determinar que los elementos secuestrados tendrían relación con un ilícito denunciado en la Unidad Judicial N° 4. La determinación se produjo luego de las averiguaciones realizadas por el personal policial tras el procedimiento desarrollado en las inmediaciones de las calles Virgilio Villafañe y Domingo Iturralde.

Finalmente, el hombre de apellido Olmedo, de 36 años, fue alojado en la dependencia policial. La persona quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se indicaron las medidas a seguir en el marco de las actuaciones.