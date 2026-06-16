Ocho personas arrestadas y dos motos secuestradas en la Capital

En el marco de las tareas preventivas que se desarrollan de manera habitual en diferentes sectores de la Capital, efectivos de varias dependencias de la Policía de la Provincia llevaron adelante una serie de operativos de control vehicular e identificación de personas que culminaron con el secuestro de motocicletas y el arresto de ciudadanos mayores de edad.

Los procedimientos fueron ejecutados de manera coordinada por numerarios de las Comisarías Primera, Segunda, Sexta y Décima, quienes trabajaron junto a efectivos pertenecientes a unidades especiales de la fuerza provincial. El despliegue se realizó en distintos puntos de las jurisdicciones correspondientes a cada dependencia policial, con el objetivo de llevar adelante tareas de control y verificación tanto de vehículos como de personas.

La presencia simultánea de diferentes áreas operativas permitió reforzar los controles en diversos sectores de la ciudad, en una acción conjunta que involucró recursos humanos y logísticos de varias unidades de la institución policial.

Participación de grupos especializados

Los operativos contaron además con la intervención de efectivos pertenecientes al Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa), una de las divisiones que participó activamente en los procedimientos realizados durante la jornada.

A ellos se sumaron integrantes del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur), personal del Grupo de Acción Operativa (GAO) y efectivos de la División Canes de la Policía de la Provincia, conformando un amplio esquema de trabajo destinado al control vehicular y a la identificación de personas.

La participación conjunta de estas áreas permitió abarcar distintos puntos de control y fortalecer las tareas de prevención y fiscalización en la vía pública, en coordinación con las comisarías que tienen jurisdicción en los sectores donde se desarrollaron los procedimientos.

Secuestro de motocicletas

Al concluir los operativos, el balance policial dio cuenta del secuestro de dos motocicletas de distintas marcas y cilindradas. Según se informó, la medida fue adoptada debido a que los conductores de los rodados infringieron disposiciones contempladas en la Ley Nacional de Tránsito. Como consecuencia de esas irregularidades detectadas durante los controles, los vehículos fueron incautados por el personal interviniente.

Ocho personas arrestadas

Además de las medidas adoptadas respecto de los vehículos controlados, los efectivos policiales procedieron al arresto de ocho personas mayores de edad.

De acuerdo con la información oficial difundida, los arrestos se concretaron en el marco de los operativos realizados por las distintas dependencias intervinientes. Tras las actuaciones correspondientes, el personal policial labró la documentación de rigor para cada uno de los procedimientos efectuados.

El resultado de los controles reflejó así una importante actividad preventiva desarrollada por las fuerzas de seguridad en diferentes sectores de la Capital, con participación de comisarías territoriales y grupos operativos especializados.