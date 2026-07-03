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Policías compartieron con los abuelos del Hogar de Ancianos "Fray Mamerto Esquiú"

Personal de la Dirección de Administración de la Policía de la Provincia realizó una visita a la Residencia Fray Mamerto Esquiú, donde compartió un desayuno, música y momentos de recreación con los residentes. La iniciativa buscó brindar compañía, escucha y fortalecer los vínculos con la comunidad.

3 Julio de 2026 15.21

La Residencia Fray Mamerto Esquiú, ubicada sobre la avenida Belgrano N° 900, fue escenario de una jornada de encuentro organizada por personal de la Dirección de Administración de la Policía de la Provincia, que compartió un desayuno junto a los adultos mayores alojados en la institución. La actividad estuvo orientada a generar un espacio de cercanía, escucha y contención para los residentes, en el marco de una propuesta impulsada desde la fuerza policial con un enfoque centrado en el acompañamiento comunitario.

Durante la visita, efectivos policiales y residentes compartieron una mañana de intercambio que tuvo como eje principal el fortalecimiento de los vínculos humanos mediante gestos de afecto y acompañamiento. La iniciativa permitió crear un ambiente de convivencia en el que la música, el diálogo y la entrega de obsequios se convirtieron en los principales elementos de una actividad desarrollada con el propósito de brindar compañía a los adultos mayores.

Un desayuno compartido

La jornada comenzó con un desayuno compartido entre el personal policial y los residentes de la institución. Ese momento permitió generar un espacio de cercanía y conversación, donde los adultos mayores pudieron compartir con los integrantes de la Policía de la Provincia en un clima de respeto y cordialidad.

El encuentro tuvo como finalidad ofrecer compañía, escucha y contención a quienes residen en la institución, promoviendo una actividad que puso en el centro la importancia del acompañamiento y del contacto humano como expresión de afecto hacia las personas mayores.

La presencia del personal de la Dirección de Administración permitió desarrollar una propuesta orientada a fortalecer la relación entre la institución policial y la comunidad, a través de acciones de carácter social que buscan ampliar el vínculo con distintos sectores de la población.

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La música como protagonista

Uno de los momentos destacados del encuentro estuvo a cargo de la Banda de Música de la Institución, cuyos integrantes interpretaron distintas piezas pertenecientes al cancionero popular argentino.

Las interpretaciones musicales acompañaron el desarrollo de la actividad y generaron un clima de alegría entre los residentes, quienes participaron de la jornada disfrutando de las distintas presentaciones. La música dio lugar a momentos de recreación y también invitó al baile, convirtiéndose en uno de los aspectos más significativos de la visita.

A la propuesta artística también se sumó el Oficial Adrián Olmos, integrante de la Dirección Bomberos, quien compartió su música con los presentes, contribuyendo a fortalecer el espíritu comunitario que caracterizó toda la actividad.

La participación de los músicos permitió transformar el encuentro en un espacio donde la cultura y la recreación acompañaron el objetivo principal de brindar una jornada diferente a los adultos mayores.

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Gestos de afecto y reconocimiento

Además del desayuno y las presentaciones musicales, los efectivos policiales hicieron entrega de obsequios a cada uno de los residentes.

La entrega se realizó como un gesto de afecto y respeto hacia los adultos mayores, reforzando el sentido de acompañamiento que motivó la organización de la actividad.

El intercambio entre los policías y los residentes estuvo marcado por la escucha y el diálogo, elementos que formaron parte del propósito central del encuentro y que permitieron consolidar un espacio destinado a compartir tiempo con quienes viven en la residencia.

La visita a la Residencia Fray Mamerto Esquiú constituyó una expresión de ese enfoque, mediante una propuesta que reunió a efectivos policiales, músicos institucionales y adultos mayores en una jornada destinada a compartir tiempo, brindar contención y fortalecer los lazos comunitarios a través de gestos de cercanía, respeto y compromiso con quienes forman parte de la comunidad.

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Catamarca Policía de la Provincia Residencia Fray Mamerto Esquiú

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