Operativo antinarcóticos en Catamarca: incautan marihuana y cocaína en allanamiento

En la jornada de ayer, efectivos del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR - Santa María), dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, llevaron a cabo un operativo de gran relevancia en la ciudad de Santa María, departamento homónimo. La acción contó con la colaboración de sus pares de la Jefatura de Zona "D", reforzando la coordinación interdependencias dentro de la fuerza.

El procedimiento se ejecutó tras un intenso trabajo de tareas investigativas, respaldadas por la autoridad del Juzgado Federal de Catamarca, que emitió la correspondiente orden de allanamiento para una vivienda ubicada en el barrio Los Algarrobos. Esta intervención evidencia la estrecha colaboración entre los organismos judiciales y las fuerzas policiales en la lucha contra el narcotráfico en la provincia.

Hallazgos durante el allanamiento

Durante la medida judicial, los investigadores lograron incautar varios elementos clave que apuntan al tráfico de drogas, entre ellos:

Envoltorios de plástico conteniendo sustancias de dos tipos:

Herbácea, que tras la prueba de campo realizada resultó ser marihuana.

Tipo polvo, de color blanco, que la misma prueba identificó como cocaína.

Un teléfono celular Samsung, que podría contener información relevante para la investigación.

Diez recortes de plástico y papel de seda, utilizados presumiblemente para fraccionar y comercializar las sustancias.

La incautación de estos elementos no solo evidencia la actividad delictiva en el lugar, sino que también aporta pruebas tangibles para que la Justicia interviniente pueda avanzar en la causa.

Detención y disposición judicial

Como resultado del operativo, se procedió a la detención de un sujeto de 29 años de edad, quien quedó alojado en la dependencia policial bajo la custodia de la fuerza, a disposición del Juzgado Federal de Catamarca. La detención se enmarca dentro de la investigación que busca desarticular las redes locales de distribución de estupefacientes, reforzando el compromiso de las autoridades provinciales en el combate al narcotráfico.

El procedimiento se realizó cumpliendo los protocolos legales y operativos establecidos, asegurando tanto la integridad de los efectivos como la validez judicial de las evidencias incautadas. La detención temprana de individuos vinculados al tráfico de drogas es considerada una medida preventiva que permite reducir la circulación de sustancias ilícitas en la comunidad.

Implicancias y contexto regional

El operativo en Los Algarrobos se suma a una serie de intervenciones que la Dirección Drogas Peligrosas y sus unidades regionales han llevado a cabo en distintos puntos de Catamarca, reflejando un patrón de investigación sostenida y sistemática. La colaboración entre GAUR - Santa María y la Jefatura de Zona "D" demuestra que los esfuerzos coordinados entre dependencias permiten resultados efectivos y medibles, particularmente en zonas donde la venta y distribución de drogas genera un impacto directo en la seguridad ciudadana.

Este tipo de procedimientos también subraya la importancia de la prueba de campo, herramienta fundamental para la identificación rápida de sustancias y la obtención de evidencia que respalde procesos judiciales, garantizando que los detenidos sean imputados con base en pruebas concretas.