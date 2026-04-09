Operativo de búsqueda en Catamarca: cuatro jóvenes fueron rescatados sanos

Hoy, a las 14:00, a través del sistema SAE-911, numerarios de la Seccional Cuarta tomaron conocimiento de una situación de alerta: cuatro jóvenes, todos mayores de edad, se habrían extraviado en inmediaciones al Dique El Jumeal, un sector donde la geografía y la extensión del terreno suelen demandar respuestas rápidas y coordinadas ante cualquier incidente de este tipo.

La notificación activó de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate establecidos para este tipo de emergencias. La prioridad inicial fue establecer un operativo conjunto que permitiera cubrir la mayor área posible en el menor tiempo, considerando la información preliminar disponible sobre la posible ubicación de las personas extraviadas.

Despliegue operativo y coordinación interinstitucional

A partir del aviso, se montó un operativo de búsqueda de carácter amplio y articulado. En esta intervención participaron de manera conjunta distintas unidades especializadas:

Personal de la Seccional Cuarta

Integrantes del Grupo Especial de Rescate (GER), dependientes de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia

Personal de la División Drones

Integrantes del COEM-Kappa

El despliegue conjunto permitió combinar recursos humanos especializados con tecnología de observación aérea, optimizando las posibilidades de localización en un área extensa.

El operativo se estructuró como un rastrillaje amplio, con sectores de búsqueda distribuidos estratégicamente para cubrir tanto zonas de difícil acceso como áreas abiertas cercanas al entorno del Dique El Jumeal.

Tecnología aplicada: el rol clave de los drones

Uno de los elementos determinantes en el desarrollo del operativo fue la utilización de la División Drones, que aportó capacidad de visualización aérea en tiempo real.

Las imágenes generadas por estos dispositivos permitieron ampliar el rango de observación más allá de las limitaciones del terreno, facilitando la detección de movimientos o presencia humana en sectores alejados del punto inicial de búsqueda.

Gracias a estas visualizaciones aéreas, los equipos lograron orientar el rastrillaje hacia una zona específica, lo que resultó fundamental para el desenlace exitoso del operativo.

Localización de los jóvenes y asistencia médica

Tras un amplio rastrillaje, y con el apoyo decisivo de las imágenes captadas por los drones, los efectivos lograron finalmente ubicar a las cuatro personas buscadas.

El hallazgo se produjo a aproximadamente 10 kilómetros de distancia del espejo de agua, un dato que da cuenta de la extensión del desplazamiento realizado por los jóvenes y de la magnitud del operativo desplegado para su localización.

Una vez encontrados, los cuatro jóvenes fueron asistidos de inmediato por personal de salud perteneciente al SAME, quienes realizaron la evaluación correspondiente en el lugar del hallazgo.

De acuerdo con la asistencia médica inicial, las personas se encontraban en buen estado de salud, lo que permitió cerrar la intervención sin la necesidad de traslados de urgencia ni complicaciones adicionales.

Balance del operativo y articulación institucional

El procedimiento concluyó con resultados positivos, destacándose la rápida articulación entre distintas áreas operativas y de emergencia. La coordinación entre la Seccional Cuarta, el GER, la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, la División Drones, el COEM-Kappa y el SAME permitió una respuesta eficiente frente a una situación potencialmente compleja.

En este tipo de intervenciones, la combinación de recursos humanos especializados y tecnología aplicada al rastreo resulta determinante para reducir los tiempos de búsqueda y aumentar la precisión en la localización de personas extraviadas.

El operativo en inmediaciones del Dique El Jumeal se desarrolló bajo esos parámetros, logrando un resultado exitoso gracias a la coordinación interinstitucional y al uso de herramientas tecnológicas de apoyo, en un contexto donde la rapidez de respuesta fue clave para preservar el bienestar de los involucrados.

Con este desenlace, el caso se cerró sin novedades médicas de gravedad, tras una intervención que volvió a poner en evidencia la importancia de los sistemas de alerta temprana como el SAE-911 y la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad y emergencia en escenarios de búsqueda y rescate.