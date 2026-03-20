Operativo en Capital y el interior: secuestran 25 motos y arrestan a 21 personas

En el marco de una serie de acciones coordinadas, efectivos policiales llevaron adelante operativos de control vehicular e identificación de personas en distintos puntos de la Capital y el interior provincial. Los procedimientos abarcaron múltiples jurisdicciones y contaron con la participación de diversas dependencias de la fuerza.

Intervinieron en estas tareas:

Seccionales Sexta, Séptima, Octava y Décima de la Capital

Dependencias de San Antonio

Unidades de Fray Mamerto Esquiú

Personal de la Comisaría Departamental Tinogasta

Integrantes de Grupos Especiales de la Institución

El despliegue conjunto permitió reforzar la presencia policial en distintos sectores, con controles focalizados tanto en la circulación vehicular como en la identificación de personas.

Secuestros y sanciones

Al finalizar los procedimientos, las autoridades informaron el secuestro de un total de veinticinco (25) motocicletas, correspondientes a distintas marcas y cilindradas. La medida fue adoptada debido a que sus conductores habrían incurrido en infracciones a la normativa vigente.

En particular, se detectaron incumplimientos en relación con:

La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449

El Código de Faltas de la Provincia

Tras la constatación de estas irregularidades, se procedió a la incautación de los rodados, en cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes.

Arrestos por infracciones y control de conductas

En paralelo con los controles vehiculares, el operativo también incluyó la identificación de personas, lo que derivó en la detención de veintiuna (21) personas del sexo masculino, todas mayores de edad.

Según se informó, estos individuos habrían infringido disposiciones contempladas en el Código de Faltas de la Provincia, motivo por el cual fueron arrestados en el marco de los procedimientos preventivos.

La acción policial apuntó a reforzar el cumplimiento de las normas vigentes, tanto en materia de tránsito como en lo relativo a conductas que se encuentran reguladas por la legislación provincial.

Evasión de control y aprehensión

Dentro del conjunto de intervenciones realizadas, se destacó un hecho particular que involucró a un joven de apellido Salado (26). De acuerdo con la información oficial, esta persona habría evadido un control vehicular, lo que motivó una intervención inmediata por parte del personal policial.

Tras la evasión, el individuo ingresó a una vivienda, lo que no impidió su posterior localización y aprehensión. Luego del procedimiento, fue trasladado a la Comisaría Departamental Fray Mamerto Esquiú, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía del Distrito Este.

Este episodio se enmarca dentro de las acciones de control desplegadas y refleja la respuesta operativa ante situaciones de evasión o resistencia a los controles.

Traslado de vehículos y formalización de actuaciones

Una vez finalizados los procedimientos, los efectivos labraron las actas correspondientes en cada uno de los casos detectados, cumpliendo con los pasos administrativos y legales establecidos.

En ese contexto, los vehículos incautados fueron trasladados a:

Dependencias policiales

Corralones municipales respectivos

Estas medidas forman parte del protocolo habitual en casos de infracciones a la normativa de tránsito, garantizando la correcta disposición de los rodados hasta tanto se resuelva su situación.