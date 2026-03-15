Operativo en Capital y el interior: secuestran nueve motos y arrestan a dos hombres

Las fuerzas de seguridad desarrollaron operativos de control vehicular e identificación de personas tanto en la Capital como en el interior provincial, en una serie de procedimientos preventivos que involucraron a distintas dependencias policiales.

Las acciones fueron ejecutadas por efectivos de varias seccionales policiales, junto con unidades especializadas que participaron en recorridos preventivos y controles en diferentes jurisdicciones.

El despliegue operativo contó con la participación de:

Seccional Segunda

Seccional Sexta

Seccional Séptima

Seccional Octava

Seccional Novena

Seccional Décima Tercera

A este trabajo se sumaron motoristas del COEM-KAPPA de la Ciudad Capital, además de personal de la Comisaría Departamental Belén y integrantes del Grupo Especial Motorizado (GEM) de ese departamento.

La intervención conjunta permitió realizar patrullajes y controles en distintos puntos de sus jurisdicciones, con el objetivo de reforzar las tareas preventivas y verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

Control vehicular e identificación de personas

Durante los operativos, los uniformados llevaron adelante controles de vehículos y procedimientos de identificación de personas, una modalidad de trabajo destinada a detectar irregularidades y prevenir posibles infracciones o faltas.

Los recorridos preventivos se desplegaron en diversos sectores de las jurisdicciones correspondientes, donde los agentes verificaron documentación, condiciones de circulación y el cumplimiento de las normas establecidas por la legislación vigente.

Este tipo de operativos forma parte de las acciones de control que buscan garantizar el respeto a la normativa de tránsito y al Código de Faltas de la Provincia, así como reforzar la presencia policial en la vía pública.

Nueve motocicletas secuestradas

Como resultado de los procedimientos realizados, los efectivos policiales incautaron un total de nueve motocicletas, de distintas marcas y cilindradas.

Según se informó, la medida se tomó debido a que los conductores de los rodados habrían infringido disposiciones establecidas en la legislación vigente, específicamente en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y el Código de Faltas de la Provincia.

Las irregularidades detectadas durante los controles derivaron en el secuestro de los vehículos, procedimiento que se realiza cuando se constata el incumplimiento de las normas establecidas para la circulación en la vía pública.

Arresto de dos personas

Además de las incautaciones de motocicletas, los operativos también concluyeron con el arresto de dos personas del sexo masculino. De acuerdo con la información oficial, se trata de dos hombres identificados por sus apellidos:

Ceballes, de 24 años

Nieva, de 55 años

Ambos fueron arrestados por los numerarios policiales por presuntas infracciones al Código de Faltas de la Provincia, en el marco de los procedimientos de control que se desarrollaban en las distintas jurisdicciones.

Refuerzo de las tareas preventivas

Los operativos de control vehicular e identificación de personas constituyen una de las herramientas utilizadas por las fuerzas de seguridad para verificar el cumplimiento de las normas y prevenir infracciones.

En este caso, el procedimiento concluyó con nueve motocicletas secuestradas y dos personas arrestadas, tras detectarse presuntas infracciones a la normativa vigente.

Con la finalización de los operativos y el traslado de los rodados a las dependencias correspondientes, se dio cierre a una jornada de controles y recorridos preventivos desarrollados en la Capital y en el interior provincial, en el marco de las acciones destinadas a supervisar la circulación vehicular y la identificación de personas en la vía pública.