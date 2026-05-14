Operativo en Capital, Valle Viejo y Tinogasta deja a 20 personas arrestadas

Un importante despliegue policial se llevó adelante en las últimas horas en distintos sectores de la provincia, donde efectivos de varias dependencias realizaron operativos de control vehicular, recorridos preventivos e identificación de personas que derivaron en el arresto de veinte hombres y el secuestro de numerosos vehículos por infracciones a la normativa vigente.

Los procedimientos se desarrollaron de manera simultánea en jurisdicciones de Capital, Valle Viejo y Tinogasta, con participación de efectivos de las Seccionales Segunda, Quinta y Décima, junto a integrantes de los Grupos Especiales de la ciudad Capital y personal policial de otras dependencias del interior provincial.

Durante los operativos también intervino personal de las comisarías de San Isidro, en el departamento Valle Viejo, de Fiambalá y de la Subcomisaría El Salado, en el departamento Tinogasta.

Operativos preventivos y controles vehiculares

Según se informó oficialmente, los procedimientos incluyeron controles vehiculares, identificación de personas y recorridos preventivos en distintas zonas de las jurisdicciones involucradas.

El despliegue tuvo como objetivo reforzar la prevención y verificar el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y en el Código de Faltas de la Provincia. Como resultado de las tareas realizadas, los efectivos procedieron al arresto de veinte personas de sexo masculino y al secuestro de distintos vehículos cuyos conductores habrían incurrido en infracciones contempladas por la normativa vigente.

Entre los rodados incautados figuran:

Una camioneta

Un automóvil

Veinticinco motocicletas de distintas marcas y cilindradas

Los vehículos fueron trasladados posteriormente a dependencias policiales y a los corralones municipales correspondientes, luego de labrarse las actas de infracción respectivas.

Una motocicleta con requerimiento judicial

Uno de los episodios destacados del operativo se registró durante un procedimiento realizado por efectivos de la Comisaría Segunda junto a personal de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía. En ese contexto, los efectivos controlaron una motocicleta Honda Wave 110 cc, de color gris.

Al verificar los datos del rodado en el sistema informático policial, los agentes lograron establecer que la motocicleta registraba un requerimiento judicial vigente solicitado por la Unidad Judicial N° 6, con intervención de la Fiscalía del Distrito Oeste. Ante esa situación, el vehículo quedó inmediatamente en calidad de secuestro y fue puesto a disposición de la Justicia interviniente.

Infracciones y actuaciones policiales

De acuerdo con la información oficial, los secuestros de vehículos estuvieron vinculados a infracciones detectadas durante los controles realizados en las distintas jurisdicciones. Las actuaciones se enmarcaron en el cumplimiento de:

La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449

El Código de Faltas de la Provincia

Tras constatarse las irregularidades correspondientes, el personal policial labró las actas de infracción y procedió al traslado de los vehículos retenidos. En paralelo, se realizaron las actuaciones de rigor respecto de las veinte personas arrestadas durante los procedimientos preventivos.

Vehículos secuestrados

Una vez concluidas las actuaciones correspondientes, los vehículos secuestrados fueron trasladados a distintas dependencias policiales y corralones municipales.

Entre los rodados retenidos se contabilizaron:

1 camioneta

1 automóvil

25 motocicletas

El procedimiento se completó con la elaboración de las actas correspondientes y la puesta a disposición de la Justicia de los elementos vinculados a requerimientos judiciales, como ocurrió con la motocicleta Honda Wave detectada durante los controles efectuados en la Capital. El operativo concluyó con múltiples actuaciones policiales y administrativas en el marco de un despliegue preventivo realizado de manera simultánea en distintos puntos de la provincia.