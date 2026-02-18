Un hombre fue denunciado por extorsionar a su ex con un video íntimo en Catamarca

Una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género puso en marcha un procedimiento judicial y policial de relevancia, centrado en un presunto caso de amenazas vinculadas a la difusión de material íntimo.

De acuerdo con la información oficial, una mujer de 37 años de edad manifestó que su expareja la habría amenazado a través de la red de mensajería WhatsApp con publicar un video íntimo en redes sociales. La advertencia, realizada mediante esa plataforma digital, constituye el núcleo de la denuncia presentada ante las autoridades competentes.

El caso se encuadra dentro de la órbita de la violencia familiar y de género, área especializada que contempla tanto las agresiones físicas y psicológicas como las formas emergentes de violencia mediadas por tecnología. La intervención judicial fue inmediata tras la exposición de los hechos.

Intervención judicial y directivas del Juzgado

La actuación se desarrolló bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 4, a solicitud de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género. Esta articulación institucional fue determinante para avanzar en medidas concretas orientadas a preservar pruebas y resguardar los derechos de la denunciante.

En este marco, y tras realizar tareas propias de su especialidad, numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia llevaron adelante un procedimiento específico: un allanamiento en un domicilio señalado en la investigación.

La coordinación entre la Fiscalía y el Juzgado permitió que el operativo se desarrollara dentro de los parámetros legales establecidos, garantizando la cadena de custodia de los elementos secuestrados y el debido proceso.

Allanamiento en barrio Eva Perón

El procedimiento tuvo lugar en un domicilio ubicado en el barrio Eva Perón, donde los efectivos policiales concretaron el allanamiento dispuesto por la autoridad judicial.

Durante la diligencia, los uniformados procedieron al secuestro de un (01) teléfono celular marca Samsung Galaxy A06, dispositivo que fue considerado de interés para la causa en trámite.

El operativo se inscribe dentro de las tareas investigativas que buscan esclarecer la existencia de las amenazas denunciadas y determinar las eventuales responsabilidades penales.

El teléfono celular secuestrado fue puesto a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las medidas a adoptar. Este paso resulta clave en investigaciones de este tipo, ya que los dispositivos electrónicos pueden contener registros de comunicaciones, archivos multimedia y otros elementos relevantes para la causa.