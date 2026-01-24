Operativo en Santa María: capturan a un hombre de 53 años buscado por el delito de abuso sexual

En un operativo de precisión ejecutado en el corazón del departamento Santa María, las fuerzas de seguridad provinciales lograron dar cumplimiento a una orden de captura que pesaba sobre un ciudadano de 53 años de edad. El procedimiento, que tuvo lugar en las últimas horas de la tarde del viernes, representa un avance significativo en la resolución de causas vinculadas a delitos de integridad sexual dentro de la Cuarta Circunscripción Judicial.

La intervención se desencadenó tras una orden directa emanada de la Fiscalía de Instrucción en feria, organismo que lidera las actuaciones judiciales durante el actual receso administrativo. El foco de la búsqueda se centró en la periferia de la localidad santamariana, específicamente en un sector residencial donde las tareas de inteligencia previa indicaban la posible presencia del sospechoso.

Cronología del arresto en Loro Huasi

El reloj marcaba exactamente las 19:30 horas de ayer cuando la calma del barrio 25 de Agosto, en la localidad de Loro Huasi, se vio interrumpida por el despliegue de las unidades operativas. La ejecución del arresto no fue azarosa; requirió de la coordinación de efectivos especializados para garantizar que el procedimiento se ajustara a los protocolos legales vigentes y no pusiera en riesgo a terceros.

Los encargados de llevar adelante la medida fueron los numerarios del Grupo de Infantería de la ciudad de Santa María. Esta unidad de élite de la policía provincial procedió a la interceptación y posterior identificación del sujeto, confirmando que sobre él recaía un requerimiento judicial firme por el supuesto delito de abuso sexual.

Protocolo de detención y traslado

Una vez que se constató la identidad del implicado y se le informaron los motivos de su aprehensión, el personal de Infantería inició el protocolo de custodia para su traslado. El operativo de seguridad se desarrolló bajo los siguientes puntos clave:

Identificación del sujeto: Hombre de 53 años de edad cuya identidad se mantiene bajo reserva por disposición judicial.

Lugar del procedimiento: Barrio 25 de Agosto, Loro Huasi, Departamento Santa María.

Fuerza actuante: Numerarios del Grupo de Infantería de la ciudad.

Autoridad mandante: Fiscalía de Instrucción en feria de la Cuarta Circunscripción Judicial.

Tras completar las diligencias en el lugar del hallazgo, el detenido fue conducido a la sede de la Comisaría Departamental Santa María. Allí, ingresó bajo un estricto control de seguridad, quedando formalmente alojado en las dependencias de dicha institución policial.

Situación procesal y directivas judiciales

El caso ha generado una respuesta inmediata por parte del sistema judicial santamariano. El hombre de 53 años permanece actualmente privado de su libertad en la comisaría mencionada, encontrándose a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia interviniente.

El marco de la investigación se encuadra en los delitos contra la integridad sexual, una de las áreas de mayor sensibilidad para el ministerio público. La Fiscalía de Instrucción en feria deberá ahora determinar los pasos procesales a seguir, que incluyen la indagatoria del imputado y la revisión de las pruebas que sustentaron el pedido de captura original.

Este procedimiento reafirma la operatividad de la Justicia en el interior provincial, incluso durante el periodo de feria judicial, asegurando que los requerimientos por delitos graves no pierdan vigencia y se traduzcan en acciones concretas por parte de las fuerzas de seguridad como el Grupo de Infantería. El acusado continuará bajo custodia policial hasta que se fije una nueva audiencia o se disponga su traslado a sede judicial para comparecer ante las autoridades de la Cuarta Circunscripción.