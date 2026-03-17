Operativos en Capital y Valle Viejo: cuatro arrestados y secuestro de motocicletas

En el marco de operativos de control vehicular y prevención, efectivos policiales llevaron adelante un amplio despliegue en las jurisdicciones de Capital y Valle Viejo, con el objetivo de reforzar las tareas de seguridad y control en la vía pública.

Participaron de los procedimientos:

Personal de la Comisaría Segunda

Efectivos de los Grupos Especiales de la Capital

Numerarios del GAM-Pampa

Integrantes de la Unidad Femenina de Infantería de Zona Norte (UFI-Valkira), perteneciente al Departamento Valle Viejo

Las acciones incluyeron no solo controles vehiculares, sino también identificación de personas y recorridos preventivos en diferentes sectores de ambas jurisdicciones, consolidando un esquema de intervención simultánea y coordinada.

Controles e identificación en la vía pública

Durante los operativos, los uniformados llevaron adelante tareas de control en distintos puntos estratégicos, donde se procedió a verificar la documentación de los conductores y las condiciones de circulación de los vehículos.

Estas acciones se enmarcan en el cumplimiento de normativas vigentes y buscan garantizar el orden en la circulación vehicular, el respeto a las disposiciones legales y la prevención de infracciones y faltas.

En este contexto, la identificación de personas formó parte central del operativo, permitiendo a las fuerzas de seguridad verificar antecedentes y situaciones particulares en el momento del control.

Arrestos e incautación de motocicletas

Como resultado de los procedimientos realizados en Capital y Valle Viejo, los efectivos lograron concretar una serie de medidas en el marco de las infracciones detectadas.

El saldo de los operativos fue el siguiente:

Arresto de cuatro (04) personas del sexo masculino

Incautación de cuatro (04) motocicletas de distintas marcas y cilindradas

Las medidas adoptadas se vinculan directamente con el incumplimiento de la normativa vigente, específicamente en relación con la circulación y las condiciones legales exigidas para conducir.

Las actuaciones se llevaron adelante en función de lo establecido por:

La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449

El Código de Faltas de la Provincia

De acuerdo con lo informado, los conductores de las motocicletas incautadas infringieron las disposiciones contempladas en estas normativas, lo que motivó la intervención policial.

En consecuencia, se procedió a:

Labrar las actas de infracción correspondientes

Disponer el secuestro de los rodados

Destino de los vehículos y continuidad de las actuaciones

Tras la detección de las infracciones y el cumplimiento de los procedimientos administrativos, las motocicletas fueron remitidas a las dependencias policiales correspondientes, donde quedaron a disposición de las autoridades.

Por su parte, las personas arrestadas fueron puestas bajo las medidas establecidas en el marco de las actuaciones, conforme a la normativa vigente.