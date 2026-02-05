Operativos en Catamarca: cerca de 20 arrestados y 16 vehículos secuestrados

Entre la noche de ayer y la madrugada de hoy, efectivos de las seccionales Primera, Octava y Novena de la Capital, de Sumalao, Santa Rosa y Saujíl, de los departamentos Valle Viejo y Pomán respectivamente, y de la Comisaría Departamental Andalgalá, conjuntamente con personal de distintos Grupos Especiales, Direcciones y Divisiones de la Institución, llevaron a cabo recorridos preventivos y controles vehiculares e identificación de personas en sus jurisdicciones.

Al finalizar, los policías arrestaron a 16 personas mayores de edad, labrándose las actuaciones de rigor, como así también incautaron cinco automóviles y 11 motocicletas de distintas marcas y cilindradas, debido a que sus conductores infringieran lo normado en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y en el Código de Faltas de la Provincia, por lo que luego de labrar las actas de infracción, los rodados fueron remitidos a las dependencias policiales y Corralones Municipales correspondientes.

Es dable hacer mención que, durante uno de los procedimientos realizado en la esquina de las calles Pedro Agote y Obispo Rizo Patrón de esta Ciudad Capital, personal de la División Canes Antinarcóticos, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, controló un automóvil Volkswagen Bora gris, conducido por un hombre de 44 años de edad, y tras inspeccionar el vehículo, encontró una sustancia herbácea, que al ser sometida a la prueba de campo, arrojó como resultado que se trataría de marihuana, que quedó en calidad de secuestro, tomando conocimiento en este caso el Juzgado Federal, desde donde se impartieron las directivas a cumplimentar.