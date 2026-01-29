Operativos en Catamarca: secuestran más de 15 motos y arrestan a seis personas

En el marco de los operativos preventivos y de control que se desarrollan de manera permanente en distintos puntos de la provincia, efectivos policiales realizaron una serie de procedimientos simultáneos en Capital, Valle Viejo y Capayán, que culminaron con el secuestro de más de quince motocicletas y el arresto de seis personas.

Las acciones estuvieron a cargo de personal de las comisarías de Sumalao, Santa Rosa y San Isidro, quienes trabajaron de manera conjunta con efectivos de la Unidad Femenina de Infantería (UFI-Valquiria) y del Grupo de Acción Motorizada (GAM-Pampa), ambos pertenecientes al departamento Valle Viejo. A estos se sumaron numerarios de la Seccional de Huillapima, en el departamento Capayán, y motoristas del COEM-Kappa, que desplegaron tareas específicas en distintos sectores de la Capital.

Los procedimientos consistieron en controles vehiculares, recorridos preventivos e identificación de personas en puntos considerados estratégicos dentro de cada jurisdicción. Estas acciones forman parte de una planificación orientada a reforzar la seguridad vial, prevenir delitos y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Como resultado de los operativos, los efectivos incautaron un total de dieciocho motocicletas, cuyos conductores incurrieron en diversas infracciones a lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito y el Código de Faltas de la Provincia. Entre las irregularidades detectadas se encontraban la falta de documentación obligatoria, ausencia de medidas de seguridad y otras contravenciones que motivaron el secuestro de los rodados.

Además, durante el desarrollo de los controles, seis personas de sexo masculino fueron arrestadas y trasladadas a las dependencias policiales correspondientes. En cada caso, el personal interviniente labró las actuaciones de rigor, conforme a los procedimientos establecidos, quedando los involucrados a disposición de la autoridad competente.

Desde la fuerza policial destacaron la importancia de este tipo de operativos coordinados, que permiten optimizar recursos y ampliar la cobertura territorial. La participación de distintas unidades y divisiones especializadas resulta clave para fortalecer la presencia policial en la vía pública y desalentar conductas que pongan en riesgo la seguridad de la comunidad.

Asimismo, se remarcó que los controles no solo tienen un carácter sancionatorio, sino también preventivo y educativo, ya que buscan generar conciencia sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y circular de manera responsable, especialmente en lo que respecta al uso de motocicletas, uno de los vehículos más involucrados en siniestros viales.