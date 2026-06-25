Operativos: ocho arrestados, un aprehendido y diez vehículos secuestrados

La Policía de la Provincia llevó adelante nuevos operativos de seguridad en Capital y en el departamento La Paz, en una acción coordinada que involucró a distintas dependencias policiales, áreas especializadas y grupos especiales de la institución. El procedimiento incluyó controles vehiculares, recorridos preventivos e identificación de personas, en el marco de un despliegue que abarcó jurisdicciones de la Capital y también la localidad de Icaño, en el departamento La Paz.

De acuerdo con la información difundida, los operativos fueron ejecutados por efectivos de las Comisarías Tercera, Sexta, Séptima, Novena, Décima y Décima Tercera de la Capital, con la colaboración de las Direcciones de Inteligencia Criminal y Seguridad Vial, la División Sustracción de Automotores de la Policía de la Provincia, distintos grupos especiales de la institución y la Seccional de Icaño. La participación de ese conjunto de áreas muestra un esquema de trabajo articulado, orientado a reforzar la presencia policial en la vía pública, intensificar los controles y avanzar sobre distintas situaciones detectadas durante los procedimientos.

El operativo se desarrolló en las respectivas jurisdicciones de las dependencias intervinientes y combinó tres ejes de acción: el control de vehículos, la prevención a través de recorridos en la vía pública y la identificación de personas. Esa dinámica permitió a la fuerza actuar sobre infracciones vinculadas a la circulación vehicular y, al mismo tiempo, intervenir frente a hechos o conductas detectadas durante el despliegue.

Arrestos, una aprehensión y actuaciones policiales

Al finalizar los operativos, la Policía informó que ocho personas mayores de edad fueron arrestadas, en todos los casos con el labrado de las actuaciones de rigor correspondientes. Junto con esos arrestos, se produjo además la aprehensión de un hombre de apellido Córdoba, de 35 años, señalado por haber intentado agredir a los uniformados al momento en que era identificado.

Ese episodio quedó como uno de los datos más relevantes del procedimiento, ya que introduce una situación de resistencia durante el operativo. Según la información oficial, el hombre fue aprehendido luego de que presuntamente intentara agredir al personal policial en el contexto de su identificación, lo que motivó la intervención de los efectivos y la formalización de las actuaciones correspondientes.

Secuestro de motocicletas y un utilitario

Uno de los ejes centrales del operativo estuvo puesto en el control vehicular, una tarea que derivó en el secuestro de nueve motocicletas de distintas marcas y cilindradas y de un vehículo utilitario. Según se informó, los rodados fueron retenidos por supuestas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 y al Código de Faltas de la Provincia.

La cantidad de vehículos secuestrados refleja la magnitud del control desplegado y la amplitud de las irregularidades detectadas durante los procedimientos. Las motocicletas retenidas corresponden a distintas marcas y cilindradas, lo que indica que el operativo no estuvo focalizado en un tipo específico de rodado, sino en el cumplimiento general de las exigencias previstas por la normativa de tránsito y por el régimen contravencional provincial.

En este punto, la intervención policial no se limitó a la constatación de infracciones, sino que avanzó con el secuestro de los vehículos y la formalización de las actas respectivas. La medida forma parte del procedimiento habitual en este tipo de operativos cuando se verifican incumplimientos encuadrados en la legislación vigente.

El destino de los rodados secuestrados

Una vez labradas las actas correspondientes, los vehículos retenidos durante el operativo fueron remitidos a las dependencias policiales y a los corralones municipales jurisdiccionales. Ese paso completa el procedimiento administrativo iniciado con la detección de las supuestas infracciones y deja a los rodados bajo resguardo de las autoridades competentes hasta tanto se resuelva su situación.

La remisión de las motocicletas y del utilitario a las dependencias correspondientes constituye la etapa final de una secuencia que incluyó el control, la constatación de las irregularidades, el secuestro y la formalización de las actuaciones. En ese marco, el operativo no sólo tuvo un efecto inmediato sobre la circulación de los vehículos involucrados, sino que también activó el circuito institucional previsto para este tipo de faltas.