Operativos policiales en Capital y el interior: secuestraron 12 vehículos

Efectivos policiales llevaron adelante distintos operativos de control vehicular e identificación de personas en Capital y el interior provincial, mediante procedimientos desplegados en diferentes puntos de sus respectivas jurisdicciones.

Las tareas estuvieron a cargo de numerarios de las Seccionales Segunda y Cuarta de la ciudad Capital, junto con personal de las Comisarías Departamentales de Fray Mamerto Esquiú y Tinogasta. Los procedimientos contaron, además, con la colaboración de distintos grupos especiales de la Institución policial.

El despliegue tuvo como eje la realización de controles sobre vehículos y la identificación de personas que circulaban por los sectores comprendidos dentro de las jurisdicciones intervenidas. De esta manera, los efectivos desarrollaron tareas de fiscalización en distintos puntos, con la participación coordinada de las dependencias policiales mencionadas y el apoyo de los grupos especiales.

Los operativos comprendieron tanto a automóviles como a motocicletas de diferentes marcas y cilindradas, en el marco de las verificaciones realizadas durante los controles de tránsito.

Un arrestado y doce vehículos secuestrados

Como resultado de los procedimientos, los efectivos policiales concretaron el arresto de una persona de sexo masculino, mayor de edad, por lo que se labraron las actuaciones de rigor correspondientes.

Asimismo, durante los controles se procedió al secuestro de doce vehículos, distribuidos entre un automóvil y once motocicletas de distintas marcas y cilindradas.

De acuerdo con la información policial, las medidas se adoptaron debido a que los conductores de los rodados habrían infringido disposiciones establecidas en la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449. Ante estas presuntas irregularidades, el personal interviniente realizó las actuaciones administrativas correspondientes y confeccionó las respectivas actas de infracción.

El balance de los procedimientos incluyó los siguientes resultados:

Una persona arrestada: un hombre mayor de edad.

Un automóvil secuestrado.

Once motocicletas secuestradas: de distintas marcas y cilindradas.

Actas de infracción: confeccionadas por presuntas transgresiones a la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

Actas de infracción y traslado de los rodados

Una vez concretadas las intervenciones y labradas las actas correspondientes, los vehículos secuestrados fueron remitidos a las dependencias policiales y a los corralones municipales. El procedimiento administrativo contempló el registro de las infracciones detectadas y el traslado de los rodados a los espacios correspondientes, de acuerdo con las actuaciones realizadas por los efectivos.

En este sentido, el secuestro del automóvil y de las once motocicletas constituyó uno de los principales resultados de los controles desarrollados en las diferentes jurisdicciones.

La intervención policial también incluyó la identificación de personas y el arresto de un hombre mayor de edad, respecto de quien se realizaron las actuaciones de rigor.