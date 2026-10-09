Secuestraron 17 aves y 15 jaulas durante registros domiciliarios en Catamarca

En la tarde de hoy, un procedimiento coordinado entre distintas áreas de la Policía de la Provincia, personal judicial y organismos vinculados con la protección de los recursos naturales culminó con el secuestro de diecisiete aves y quince jaulas en la ciudad Capital.

La intervención se desarrolló luego de una serie de tareas investigativas y bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción de Primera Nominación, que orientó las actuaciones realizadas por los equipos intervinientes. En ese marco, los numerarios de la División Delitos Culturales y Ambientales, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia, avanzaron con las medidas dispuestas en dos domicilios de la jurisdicción.

El procedimiento tuvo lugar en la calle 9 de Julio, donde los investigadores se presentaron para materializar dos registros domiciliarios. La intervención comprendió dos inmuebles distintos y se realizó con la participación de personal de diferentes dependencias, en una actuación que reunió tareas policiales, judiciales y técnicas relacionadas con los recursos forestales, el suelo y la biodiversidad.

Intervención conjunta de fuerzas policiales y organismos especializados

El despliegue contó con la participación de efectivos de la División Delitos Culturales y Ambientales, área que depende del Departamento Investigaciones Judiciales de la Policía provincial. A su labor se sumaron sumariantes de la Unidad Judicial N.º 2 y personal de la Dirección de Recursos Forestales, Suelo y Biodiversidad.

La presencia de estas dependencias permitió llevar adelante las medidas previstas en los dos inmuebles señalados durante la investigación. Cada uno de los organismos intervinientes formó parte de un procedimiento desarrollado bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción de Primera Nominación, en cuyo marco se concretaron los registros domiciliarios.

Una vez finalizadas las medidas, los investigadores procedieron al secuestro de los elementos y ejemplares encontrados, conforme a las actuaciones realizadas durante el operativo.

Una vez concluido el procedimiento, tomó conocimiento e intervención la Justicia Penal interviniente, desde donde se impartieron los pasos a seguir para la continuidad de las actuaciones.



