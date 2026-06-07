Otro derrape de motociclista: chocó contra un muro y sufrió lesiones

Otro siniestro vial registrado al mediodía dejó como saldo a un motociclista con heridas de consideración, luego de perder el control de su vehículo y colisionar contra una estructura de material en la zona norte de la ciudad.

El hecho ocurrió en la intersección de Pasaje Rodolfo Jijena Sánchez y un pasaje sin nombre, en el sector comprendido entre las calles Jorge Luis Borges y Luis A. Franco. De acuerdo con la información suministrada, el protagonista del episodio fue Miguel Ángel Córdoba, de 61 años de edad, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta marca Honda, modelo CB1 de 150 centímetros cúbicos.

Por causas que no fueron precisadas, el conductor sufrió un derrape mientras circulaba por el lugar. Tras perder la estabilidad del rodado, terminó impactando contra un muro, lo que le provocó lesiones de importancia, particularmente en su pierna izquierda. A pesar de las consecuencias del choque, Córdoba logró trasladarse por sus propios medios desde el lugar del siniestro hasta su domicilio, ubicado aproximadamente a 200 metros del sitio donde ocurrió el accidente. Una vez allí, se solicitó asistencia médica mediante una llamada al SAME.

Luego de recibir el pedido de auxilio, personal sanitario acudió para asistir al motociclista y posteriormente dispuso su traslado al Hospital San Juan Bautista (HSJB), donde ingresó para recibir atención médica debido a una lesión de consideración en la pierna izquierda.

El episodio movilizó a los servicios de emergencia y derivó en la intervención de las autoridades competentes para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las actuaciones correspondientes.

El lugar del accidente

El siniestro según la secuencia descrita indica que el motociclista perdió el control del rodado, se produjo el derrape y posteriormente el choque contra la estructura, resultando herido como consecuencia del impacto.

Tras el accidente, el conductor no permaneció en el lugar, sino que se dirigió hasta su vivienda, situada a una distancia aproximada de 200 metros. Desde ese domicilio se realizó el llamado al SAME para solicitar asistencia. Posteriormente, Córdoba fue atendido por personal sanitario y trasladado al Hospital San Juan Bautista, donde recibió atención por una lesión de consideración en la pierna izquierda.

De acuerdo con la información suministrada, en el hecho tomó intervención la Unidad Judicial N° 2, organismo que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes relacionadas con el siniestro vial.