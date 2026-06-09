Padre denunció a su hijo por causar destrozos en su casa

Un procedimiento policial llevado a cabo en la localidad de Chumbicha, departamento Capayán, culminó con el arresto de un joven de 22 años de edad, luego de que fuera señalado como el presunto responsable de causar daños en una vivienda familiar.

La actuación estuvo a cargo de numerarios de la Comisaría Departamental Chumbicha, quienes intervinieron ante un hecho denunciado en esa jurisdicción. Como resultado de las averiguaciones iniciales realizadas por los efectivos, se procedió al arresto en averiguación del hecho de un joven de apellido Nieva, de 22 años.

El caso tomó relevancia debido a que quien lo sindicó como presunto autor fue su propio padre, un hombre de 66 años de edad, quien lo señaló ante las autoridades como la persona que habría ocasionado daños en su domicilio.

La denuncia y el señalamiento familiar

De acuerdo con la información proporcionada, el hecho investigado está relacionado con daños registrados en una vivienda. La acusación surgió por parte del propietario del inmueble afectado, quien además mantiene un vínculo directo con el joven arrestado.

Según se informó, el hombre de 66 años manifestó ante las autoridades que su hijo sería el presunto responsable de los daños ocasionados en el domicilio. A partir de ese señalamiento, los efectivos policiales llevaron adelante las actuaciones correspondientes y concretaron el arresto preventivo del sospechoso mientras se desarrollan las averiguaciones vinculadas al caso.

La situación derivó en la intervención inmediata del personal policial de la dependencia departamental, que actuó en el marco de las facultades previstas para este tipo de procedimientos y puso al joven a disposición de la Justicia.

Tras el procedimiento efectuado por los uniformados, el joven de apellido Nieva fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo judicial que tomó conocimiento de lo sucedido y comenzó a intervenir en la causa.

Desde la Fiscalía se impartieron las medidas a seguir para continuar con la investigación y determinar las circunstancias relacionadas con el hecho denunciado. De esta manera, el proceso quedó bajo la órbita judicial correspondiente, mientras se avanza con las actuaciones destinadas a esclarecer lo ocurrido.

Investigación en curso

Con la intervención de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, el expediente continúa su curso bajo las directivas impartidas por la autoridad judicial competente. Mientras tanto, el joven permanece vinculado a la investigación iniciada a partir de la denuncia formulada por su padre.