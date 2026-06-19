¿Para el finde?: mató dos porcinos, lo detuvieron y le secuestraron la carabina

Un procedimiento llevado adelante por efectivos policiales en el departamento Tinogasta culminó con la detención de un hombre de 60 años y el secuestro de un arma de fuego que habría sido utilizada en un hecho denunciado por un productor local. La intervención se originó a partir de una denuncia penal en la que se informó la muerte de dos animales porcinos y heridas provocadas a otros ejemplares, presuntamente mediante disparos efectuados con un arma de fuego.

La actuación estuvo a cargo de numerarios de la Comisaría de Fiambalá, quienes se trasladaron hasta la localidad de Medanitos para avanzar con las diligencias correspondientes y verificar la situación denunciada. Tras realizar las tareas investigativas iniciales, los uniformados procedieron a la detención del presunto autor del hecho y al secuestro del arma que habría sido utilizada para cometer el delito.

El caso quedó ahora bajo la órbita de la Justicia, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del episodio denunciado.

La denuncia

La intervención policial comenzó luego de la presentación de una denuncia penal realizada por un hombre que manifestó haber sufrido importantes pérdidas en su propiedad. Según consta en la información difundida, el denunciante aseguró que un sujeto habría causado la muerte de dos animales porcinos de su propiedad. Además, sostuvo que otros animales resultaron heridos durante el mismo episodio.

De acuerdo con la denuncia, los daños habrían sido ocasionados mediante el uso de un arma de fuego, circunstancia que motivó la inmediata intervención de los efectivos policiales para esclarecer lo sucedido. La gravedad de los hechos denunciados llevó a que se iniciaran las actuaciones correspondientes y se dispusiera el desplazamiento de personal policial hacia la zona donde se habría producido el incidente.

Operativo en la localidad de Medanitos

Tras tomar conocimiento de la denuncia, numerarios de la Comisaría de Fiambalá se constituyeron en la localidad de Medanitos, ubicada en el departamento Tinogasta.

En ese lugar se desarrollaron las tareas orientadas a identificar al presunto responsable del hecho denunciado y reunir los elementos necesarios para avanzar con el procedimiento. La presencia policial permitió localizar al hombre señalado como supuesto autor de los disparos que habrían provocado la muerte de los animales porcinos y las lesiones a otros ejemplares.

Como resultado del procedimiento, los efectivos procedieron a la detención de un hombre de apellido Rivero, de 60 años de edad.

La medida fue adoptada en función de los elementos reunidos durante la intervención policial y en el marco de la investigación vinculada al hecho denunciado. Una vez concretada la detención, el sospechoso fue trasladado a la dependencia policial correspondiente para continuar con las actuaciones judiciales previstas.

La situación procesal del detenido quedó posteriormente bajo análisis de las autoridades judiciales competentes.

Secuestro de una carabina calibre .22 largo

Durante el procedimiento, los uniformados también lograron incautar un arma de fuego que estaría vinculada directamente con el episodio investigado. Se trata de una carabina semiautomática calibre .22 largo, la cual habría sido utilizada para perpetrar el delito denunciado.

El secuestro del arma constituye uno de los elementos centrales dentro de la investigación, ya que permitirá profundizar las actuaciones y aportar elementos de interés para el esclarecimiento de los hechos.

Una vez finalizado el procedimiento policial, tanto el detenido como los elementos secuestrados quedaron a disposición de las autoridades judiciales. El hombre de apellido Rivero fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial.