Pelea entre dos mujeres en pleno centro terminó con una detenida y otra demorada

Un nuevo episodio de violencia se registró en la Capital durante las últimas horas, cuando personal policial debió intervenir en una pelea protagonizada por dos mujeres en plena vía pública, situación que derivó en la aprehensión de una joven de 26 años y en la demora de una adolescente de 15 años.

El hecho ocurrió en calle General Roca, entre las avenidas Virgen del Valle y Colón, en un sector de importante circulación dentro de la ciudad, donde efectivos de la Comisaría Quinta acudieron luego de un requerimiento efectuado a través del sistema SAE-911.

Según la información oficial difundida por la Policía, al arribar al lugar los uniformados se entrevistaron con un Sargento Primero de Policía, quien les manifestó que dos femeninas se habrían agredido físicamente entre sí. A partir de esa situación, los efectivos policiales procedieron a intervenir de manera inmediata y concretaron la aprehensión de una joven de apellido Arregue, de 26 años, además de la demora de una adolescente de 15 años de edad.

La intervención policial

El procedimiento comenzó luego de que el SAE-911 emitiera un requerimiento para que personal policial acudiera al lugar del incidente. Los efectivos de la Comisaría Quinta se trasladaron hasta el sector comprendido entre calle General Roca y las avenidas Virgen del Valle y Colón, donde tomaron contacto con un Sargento Primero de Policía que ya se encontraba en el lugar.

Según se informó, el suboficial indicó que las dos mujeres involucradas se habrían agredido físicamente, situación que motivó la actuación inmediata de los uniformados. La intervención policial se produjo en plena vía pública y derivó en medidas procesales diferenciadas debido a la edad de las involucradas.

Una adolescente demorada

Como resultado del procedimiento, los efectivos concretaron la aprehensión de una joven mujer de apellido Arregue, de 26 años. En paralelo, también fue demorada una adolescente de 15 años que habría participado del episodio de agresión física.

Las actuaciones policiales quedaron sujetas posteriormente a las directivas judiciales correspondientes debido a la participación de una menor de edad en el hecho. La diferencia entre la aprehensión y la demora estuvo vinculada precisamente a la situación procesal de cada una de las involucradas y al marco legal aplicable en casos donde intervienen adolescentes.

La intervención de la Fiscalía Penal Juvenil

Una vez realizadas las actuaciones iniciales en el lugar, ambas involucradas fueron puestas a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil. Desde ese organismo judicial se impartieron las medidas que debían cumplimentarse en relación con el procedimiento policial y la situación procesal de las presuntas autoras.

La participación de la Fiscalía Penal Juvenil resultó necesaria debido a la presencia de una adolescente de 15 años entre las involucradas en el episodio. El caso quedó ahora bajo la órbita judicial correspondiente para determinar las circunstancias del hecho y avanzar con las actuaciones pertinentes.