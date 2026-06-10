Persecución sobre los techos y detención en Catamarca: cayó un ladrón que robó en un super

A las 12:45 de hoy, mientras motoristas del COEM-Kappa realizaban recorridos preventivos en el marco de sus tareas habituales de vigilancia y prevención, tomaron conocimiento de una situación que requería intervención inmediata. La información fue transmitida a través del SAE-911, desde donde se alertó sobre un presunto ilícito ocurrido en un supermercado ubicado en la avenida Acosta Villafañe al 2.400.

De acuerdo con los datos recibidos por los efectivos, un sujeto habría cometido un hecho delictivo en el comercio y posteriormente se dio a la fuga. Ante esta situación, el personal policial activó de manera inmediata un operativo de búsqueda con el objetivo de localizar al sospechoso.

Con las características aportadas a través del sistema de emergencias, los motoristas del COEM-Kappa coordinaron acciones junto a efectivos de la Seccional Décima Segunda, quienes se sumaron al procedimiento para ampliar el radio de búsqueda y aumentar las posibilidades de interceptar al presunto autor.

La localización del sospechoso y una persecución por los techos

Mientras se desarrollaba el operativo, los policías recorrieron distintos sectores de la jurisdicción siguiendo las referencias obtenidas. Fue en la intersección de las calles Dr. Cano y Carlos de la Vega donde los uniformados lograron divisar a una persona cuyas características coincidían con las aportadas previamente.

Según se informó, al momento de ser observado por el personal policial, el presunto autor se encontraba huyendo por los techos de las viviendas colindantes de la zona. Esta situación dio lugar a una persecución que se extendió durante algunos minutos y que obligó a los efectivos a desplegar un seguimiento inmediato para evitar que el sospechoso escapara.

La persecución fue breve pero intensa. Finalmente, los policías lograron interceptar al individuo en el interior de un inmueble ubicado en el sector donde se desarrollaba el operativo. La acción permitió poner fin a la fuga y asegurar la situación bajo control.

La aprehensión y el traslado a sede policial

Tras concretar la interceptación, los uniformados procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Juárez, de 37 años de edad. Durante el procedimiento, y de acuerdo con lo informado oficialmente, el sospechoso habría intentado agredir físicamente al personal interviniente.

Sin embargo, el intento no logró concretarse debido a la intervención de los efectivos que participaban del operativo. Una vez reducida la situación, el hombre fue trasladado a una dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Entre los aspectos destacados del procedimiento se encuentran:

Intervención inicial de motoristas del COEM-Kappa .

. Alerta recibida mediante el sistema SAE-911 .

. Presunto ilícito ocurrido en un supermercado de la avenida Acosta Villafañe al 2.400 .

. Trabajo conjunto con efectivos de la Seccional Décima Segunda .

. Localización del sospechoso en la esquina de Dr. Cano y Carlos de la Vega .

. Persecución desarrollada por los techos de viviendas colindantes.

Interceptación dentro de un inmueble de la zona.

Aprehensión de un hombre de apellido Juárez (37) .

. Presunto intento de agresión física contra el personal policial.

Intervención judicial y medidas dispuestas

Luego de su aprehensión, Juárez fue trasladado y alojado en la Comisaría Tercera, dependencia que intervino por cuestiones de jurisdicción. Allí quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo judicial encargado de tomar intervención en el caso.

Desde la Fiscalía se impartieron las medidas correspondientes que deberán ser cumplimentadas en el marco de la investigación y de las actuaciones derivadas del procedimiento policial.