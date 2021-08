Piden informes psicofísicos de Chano para saber si puede declarar la próxima semana

El fiscal que investiga las circunstancias en las que fue baleado Santiago "Chano" Moreno Charpentier por un policía bonaerense en su casa de Exaltación de la Cruz pidió un informe psicofísico del músico para saber si la semana próxima está en condiciones de declarar sobre lo ocurrido, consignaron fuentes judiciales.



El informe fue requerido por el fiscal Martín Zocca, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 1 de Zárate-Campana, al Sanatorio Otamendi, donde el músico está internado desde que fue baleado la noche del 25 de julio último y donde fue sometido a una cirugía en la que le extirparon el bazo, un riñón y parte páncreas.



El representante del Ministerio Público Fiscal quiere conocer si el exlíder de la banda Tan Biónica se encuentra en condiciones de brindar un relato del suceso, ya sea de manera presencial, virtual o por escrito.

Es que esa es una de las diligencias que le quedan pendientes al fiscal de la causa para decidir si llama o no a prestar declaración indagatoria al policía que efectuó el disparo, Fernando Nahuel Amendolara (27), imputado por "lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido por un funcionario policial", delito que prevé 15 años de prisión.



También Zocca tiene previsto escuchar aún a otros testigos del hecho que declararon solo ante la Policía Federal Argentina (PFA) a pocas horas de suceso, al tiempo que espera los resultados de peritajes aún pendientes de realizar.



En lo que va de la pesquisa, hay testimonios contradictorios sobre lo ocurrido esa noche en el barrio privado Parque La Verdad, ya que mientras el psiquiatra y dos policías que acompañaban a Amendolara dijeron que "Chano" (39) estaba muy agresivo y llevaba un cuchillo, su madre y su padrastro aseguraron que no los agredió y que no vieron que estuviera armado, explicaron las fuentes.