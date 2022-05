Piden que no se otorgue la prisión domiciliaría a Bacchiani

En diálogo con LA UNIÓN, Bruno Jerez, abogado que representa a un grupo de damnificados catamarqueños por la presunta estafa por parte de Adhemar Capital, habló sobre la posibilidad de que se dicte la prisión domiciliaria a Edgar Bacchiani propietario de la empresa.

“A mi entender beneficiar al imputado por estafa Edgar Bacchiani con la prisión domiciliaria sería una aberración jurídica de la cual la justica federal de Catamarca no debería incurrir, máxime si no realizó los decomisos a su debido tiempo en la casa de los cuatro detenidos. Asimismo creo que de darle la domiciliaria aumentarían las dificultades que existen con la Justicia Federal de Santiago del Estero; Tucumán y sobre todo Córdoba. Es decir creo que se estaría actuando a la inversa: para beneficiar a un imputado, debe probarse su buen comportamiento, no otorgarle benignidad para que se porte bien.”, afirmó Jerez.

Cabe recordar que la marcha denominada “Marcha de la Bronca” es convocada por los propios damnificados que de forma pacífica recorren los domicilios de los involucrados en esta presunta estafa para exigir justicia. Esta noche pedirán además que el empresario continúe preso.

El letrado comentó que ante la posibilidad de que en las próximas horas se dicte la prisión domiciliaria a tribulación de Edgar Bacchiani, como litigante de la parte damnificada, dijo que se opondrá firmemente y que el apoyo de la gente es fundamental para visualizar la magnitud de la presunta estafa financiera y económica, sospechas que llevaron al propio gobierno de Catamarca a impulsar las demandas en contra del empresario desde un primer momento.

“Que todo el pueblo catamarqueño que se ha visto vulnerado en sus derechos económicos salga a la protesta. Es imposible que la justicia catamarqueña le otorgue un beneficio de tal magnitud a una persona que estafó y se quedó con los ahorros de la gente. Sé que esta noche va haber una manifestación y va ser ruidosa, porque la gente va a pedir que no salga (por Bacchiani) de la cárcel y quede preso”, expresó el abogado.