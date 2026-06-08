Policía le salvó la vida a un niño de 4 años que llegó inconsciente

Momentos de extrema tensión se vivieron en la Comisaría de San Isidro, cuando una mujer de 38 años se presentó de manera espontánea en la dependencia policial solicitando auxilio urgente para su hijo de apenas 4 años de edad.

La situación generó una inmediata movilización del personal policial presente en el lugar. La mujer llevaba al pequeño en brazos y manifestó la gravedad del cuadro que atravesaba el niño, quien se encontraba inconsciente al momento de arribar a la seccional.

Frente a la emergencia, los efectivos actuaron de manera inmediata para evaluar el estado del menor y determinar las acciones necesarias para asistirlo. La rápida respuesta resultó fundamental debido a la delicada condición en la que se encontraba el niño.

La detección del problema y una maniobra decisiva

Al tomar contacto con el menor, los policías advirtieron que presentaba dificultades respiratorias compatibles con una posible obstrucción de las vías aéreas, una situación que requería una intervención urgente.

Ante la gravedad del cuadro, el Cabo Ángel Vega actuó de manera inmediata y le practicó la maniobra de Heimlich, procedimiento destinado a liberar las vías respiratorias cuando existe una obstrucción que compromete la capacidad de respirar.

La rapidez con la que se desarrolló la asistencia fue determinante para intentar revertir el estado crítico del niño. En cuestión de segundos, los efectivos concentraron todos sus esfuerzos en brindar la ayuda necesaria mientras se organizaba el posterior traslado hacia un centro de salud. La intervención del cabo permitió iniciar las tareas de asistencia en el mismo lugar donde se produjo el pedido de auxilio, transformando a la dependencia policial en el escenario de una acción de emergencia que exigió rapidez, precisión y coordinación.

Traslado al Hospital de Villa Dolores

Una vez realizadas las primeras maniobras de asistencia, los efectivos dispusieron el traslado inmediato del niño hacia el Hospital de Villa Dolores, con el objetivo de que recibiera atención médica especializada.

El pequeño fue trasladado junto a sus progenitores en una unidad móvil policial. Durante el recorrido, la asistencia no se interrumpió y continuó de manera permanente para monitorear su evolución y responder ante cualquier complicación que pudiera surgir.

En ese contexto, el Oficial Subinspector Thierry Villagra asumió un rol clave al continuar brindando asistencia al menor durante todo el trayecto. El efectivo realizó las maniobras correspondientes mientras se dirigían al centro de salud, procurando estabilizar al niño antes de su ingreso al hospital.

La labor desarrollada durante el traslado permitió mantener la atención constante sobre el estado del paciente y garantizar que recibiera asistencia en todo momento. Según se informó, la intervención realizada por el Oficial Subinspector Thierry Villagra durante el traslado resultó efectiva, ya que logró estabilizar al niño antes de la llegada al nosocomio.

Este hecho representó un paso fundamental dentro de la cadena de asistencia desplegada desde el momento en que la madre ingresó a la comisaría solicitando ayuda. La coordinación entre los efectivos y la continuidad de las maniobras permitieron mejorar la condición del pequeño mientras era conducido hacia el centro médico.

La estabilización previa al ingreso hospitalario contribuyó a que el menor pudiera ser recibido por los profesionales de la salud en mejores condiciones para su evaluación y tratamiento.

Atención médica y evolución favorable

Una vez arribado al Hospital de Villa Dolores, el niño recibió la atención necesaria por parte de los profesionales médicos, quienes continuaron con la asistencia correspondiente para verificar su estado general de salud.

Tras la evaluación médica, se informó que el pequeño se encontraba en buen estado de salud, llevando tranquilidad a sus familiares y a quienes participaron de la emergencia.

El resultado favorable fue consecuencia de una serie de acciones desarrolladas de manera inmediata desde el primer momento, comenzando con el pedido de auxilio realizado por la madre, continuando con la rápida intervención de los efectivos policiales y finalizando con la atención especializada brindada en el centro asistencial.