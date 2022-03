Policía salvó la vida de una niña realizándole RCP

Con rapidez, el oficial principal Javier Alonso Valdez tomó a la pequeña que no podía respirar y logró reanimarla.

Un oficial de la Policía de la Provincia le salvó la vida a una beba de once meses, que se había ahogado, realizándole Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

El hecho sucedió el miércoles, pasadas las 19.00 horas, cuando la madre de la niña, quien solo será identificada con su nombre, Franchesca, llegó corriendo a la Comisaría Novena, ubicada en el barrio Jesús de Nazareth, pidiendo auxilio con su hija en brazos, quien no podía respirar.

De inmediato, los policías hicieron subir a la patrulla a la joven madre, tomando a la pequeña el oficial principal Valdez y, mientras el chofer conducía al Mini Hospital Carlos Bravo, este le realizó la maniobra de reanimación a la niña, logrando retornar oxígeno a sus pulmones y estabilizarla.

Determinante

Al llegar al mini hospital, los médicos que estaban de guardia recibieron a la pequeña que era llevada por el policía, para luego informarle a la madre que la niña se encontraba en buen estado de salud.

La profesional diagnosticó que Franchesca había sufrido un ahogamiento y que fue determinante para salvar su vida el rápido accionar del policía Valdez al practicarle RCP.

Finalmente, luego de permanecer en observación por algunas horas, la bebé recibió el alta médica, retirándose la madre y la niña a su domicilio particular.

Según comentaron testigos de lo ocurrido, la madre de la pequeña agradeció al policía por salvarle la vida a su hija.