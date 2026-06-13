Policías retirados cuestionaron el fallo por el crimen de Diego Chávez

El Centro Mutual de Policías Retirados de Catamarca manifestó públicamente su rechazo al veredicto emitido en el juicio por el crimen del cabo Diego Chávez, al considerar que la decisión de descartar el agravante por tratarse de un efectivo policial en funciones genera un sentimiento de desprotección dentro de la fuerza y de la denominada "familia policial".

A través de un comunicado, la entidad expresó su "profundo rechazo y dolor" tras la resolución del jurado popular que declaró culpable a José Javier Aguilar, aunque encuadró el hecho como homicidio simple y no como homicidio agravado.

"Un peligroso precedente"

Desde la institución señalaron que la decisión judicial implica un precedente preocupante debido a que el cabo Chávez perdió la vida mientras cumplía funciones como integrante de la Policía de la Provincia.

"La decisión de encuadrar el cobarde crimen como homicidio simple, descartando la perpetua para el imputado José Javier Aguilar, sienta un peligroso precedente", sostuvieron en el documento.

Asimismo, remarcaron que el efectivo falleció "cumpliendo su deber, vistiendo el uniforme y defendiendo a los ciudadanos de nuestra provincia".

En otro tramo del comunicado, los policías retirados expresaron su acompañamiento a los familiares de Diego Chávez y manifestaron su solidaridad ante el dolor que atraviesan.

"Abrazamos en este duro momento a los seres queridos de nuestro camarada caído. Su dolor es el nuestro. No los dejaremos solos en el justo reclamo de una condena ejemplar", señalaron.

La entidad también advirtió que la exclusión del agravante por tratarse de un policía en funciones transmite un mensaje negativo tanto a la sociedad como a quienes delinquen.

"Quitar el agravante por tratarse de un efectivo en funciones envía un mensaje equivocado a la sociedad y a la delincuencia. Atacar a un policía es atacar al Estado y a la paz social", afirmaron.

En ese sentido, consideraron que la decisión judicial genera un sentimiento de vulnerabilidad dentro de la institución policial.

Si bien aclararon que respetan el funcionamiento de las instituciones democráticas y las decisiones judiciales, los integrantes del Centro Mutual sostuvieron que el veredicto "no refleja una verdadera justicia".

Por ese motivo, solicitaron al juez director del proceso, Fernando Esteban, que al momento de fijar la pena aplique el máximo previsto para el delito de homicidio simple.

"Exigimos que al momento de dictar la pena se aplique el máximo rigor que prevé la escala penal para el homicidio simple, es decir 25 años de prisión. Menos que eso sería un insulto a la memoria de Diego", expresaron.

Finalmente, desde la organización remarcaron la unidad existente entre policías en actividad y retirados y aseguraron que continuarán acompañando el reclamo de justicia por el cabo asesinado.

"Los policías en actividad y los retirados formamos una sola familia. La sangre de un camarada no es negociable ni vale menos. Seguiremos movilizados y atentos, custodiando el honor de quienes cayeron en cumplimiento del deber", concluye el comunicado difundido por la entidad.

El texto finaliza con una frase que sintetiza el homenaje de sus compañeros al efectivo fallecido: "¡Cabo Diego Chávez, presente!".