Por un par de zapatillas, detienen a dos personas en la Capital

Un procedimiento policial desarrollado en el pasaje San Cayetano terminó con la aprehensión de dos hombres y el secuestro de un par de zapatillas, luego de una persecución iniciada a partir de un requerimiento del SAE-911.

De acuerdo con la información oficial, numerarios de la Comisaría Décima se dirigieron hasta ese sector tras la solicitud emitida por el sistema de emergencias. Al arribar al lugar, los efectivos observaron a dos personas del sexo masculino, cuya actitud cambió al advertir la presencia del móvil policial.

Fue en ese momento cuando ambos individuos se habrían dado a la fuga, lo que dio inicio a una persecución a pie por las inmediaciones del pasaje.

La rápida reacción del personal interviniente permitió sostener el seguimiento y reducir la distancia en pocos metros, en una secuencia que concluyó casi de inmediato dentro de la misma jurisdicción.

La fuga y el elemento abandonado

En medio de la persecución, se produjo un dato central dentro del procedimiento: los dos sujetos, mientras intentaban escapar, se despojaron de un (01) par de zapatillas de color blanco. El elemento fue advertido por los uniformados durante el seguimiento y quedó en calidad de secuestro, a la espera de que se pueda determinar su legítima propiedad y procedencia.

La preservación del calzado como secuestro responde a la necesidad de establecer con precisión el origen del objeto y su eventual vinculación con el episodio que motivó la intervención policial.

Dos hombres aprehendidos tras la persecución

Luego de interceptarlos a los pocos metros, el personal policial procedió a la aprehensión de dos hombres identificados por los apellidos Silva y Soria.

Los datos consignados en la actuación indican que se trata de un sujeto de apellido Silva (31) y Soria (43). Ambos quedaron alojados en la dependencia policial, donde permanecen a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que tomará intervención en la continuidad de las actuaciones correspondientes.

La secuencia operativa se desarrolló de forma breve, desde el arribo del móvil al lugar hasta la reducción de los sospechosos, con intervención directa del personal de la Comisaría Décima.

El procedimiento

El episodio quedó formalmente encuadrado dentro de las actuaciones labradas por el personal policial tras la persecución y la aprehensión de los involucrados.

La participación de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur marcará los próximos pasos administrativos y judiciales del caso, a partir de las constancias reunidas por el personal interviniente.

De este modo, el operativo iniciado por una alerta del SAE-911 concluyó con dos personas aprehendidas, un elemento secuestrado y actuaciones elevadas a la Justicia, tras una persecución que se extendió solo por unos metros en el pasaje San Cayetano.