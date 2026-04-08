Detectan motocicletas con numeración adulterada en Catamarca

En la jornada de hoy, y bajo directivas de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, efectivos de la División Sustracción de Automotores de la Policía de la Provincia se hicieron presentes en la Comisaría Departamental Santa María con el objetivo de llevar adelante tareas específicas de verificación sobre vehículos que se encontraban en calidad de secuestro.

Durante el procedimiento, los especialistas inspeccionaron una motocicleta Honda Wave 110 cc., sobre la cual lograron establecer la presencia de aparentes signos de adulteración tanto en el cuadro como en el motor. Este hallazgo inicial marcó el punto de partida de una serie de constataciones que revelaron un patrón preocupante en otros rodados bajo custodia.

El trabajo técnico, propio de una división especializada, permitió detectar indicios que, a simple vista, podrían haber pasado desapercibidos, pero que resultan determinantes para establecer la legalidad de los vehículos y su posible vinculación con hechos delictivos.

Más rodados bajo sospecha

La inspección no se limitó a un solo vehículo. En continuidad con las tareas, los efectivos policiales avanzaron sobre otros rodados incautados en la misma dependencia. Fue en ese contexto que constataron que una motocicleta Motomel CG 150 cc. presentaba una situación aún más grave: sus caracteres identificatorios de cuadro estaban suprimidos en su totalidad.

Este tipo de irregularidad implica la eliminación completa de los datos que permiten identificar de manera única al vehículo, lo que dificulta su trazabilidad y abre la posibilidad de que se trate de un rodado vinculado a actividades ilícitas.

Entre los principales hallazgos técnicos detectados durante el procedimiento, se destacan:

Adulteración de numeración en cuadro y motor en una Honda Wave 110 cc.

en una Honda Wave 110 cc. Supresión total de caracteres identificatorios del cuadro en una Motomel CG 150 cc.

Estos elementos configuran un escenario que requiere la intervención judicial para determinar responsabilidades y procedencias.

Traslado por requerimiento judicial

En el marco de las diligencias realizadas en la dependencia policial, también se dio cumplimiento a un oficio que implicó el traslado de un tercer rodado. Se trata de una motocicleta Yamaha FZ S 160 cc., la cual fue derivada a esta Ciudad Capital.

La medida se adoptó en virtud de que el vehículo contaba con un requerimiento activo solicitado por la Unidad Judicial N° 1, con intervención de la Fiscalía de Instrucción de la Cuarta Nominación.

Este traslado no solo responde a una disposición formal, sino que también evidencia la articulación entre distintas dependencias judiciales y policiales en el seguimiento de causas vinculadas a vehículos con irregularidades.

Extensión del operativo en San José

Las tareas de la División no concluyeron en la Comisaría Departamental. En continuidad con su labor, el personal policial se trasladó a la Seccional de San José, en el Departamento Santa María, donde prosiguió con inspecciones de su especialidad.

En este nuevo punto de intervención, los efectivos verificaron una motocicleta Honda Storm 125 cc., de color negro, sobre la cual determinaron que los caracteres identificatorios del motor estaban completamente suprimidos.

Este hallazgo refuerza la hipótesis de un patrón reiterado en distintos rodados, todos con irregularidades graves en sus sistemas de identificación.

Intervención judicial y medidas a seguir

Tras confirmarse estas anomalías, tomó conocimiento de lo sucedido la Justicia Penal de esa jurisdicción, desde donde se impartieron las medidas correspondientes a cumplimentar.

La intervención judicial resulta clave para avanzar en:

La determinación del origen de los vehículos

La posible vinculación con hechos delictivos

La identificación de responsables de las adulteraciones

En este contexto, el accionar coordinado entre las fuerzas policiales y el sistema judicial aparece como un elemento central para esclarecer los hechos detectados.