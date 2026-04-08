Qué es "True Crime Community", la comunidad investigada por el ataque a balazos en un colegio

El ataque protagonizado por un alumno que mató a un compañero en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, colocó bajo la lupa un fenómeno que, según las autoridades, trasciende el hecho puntual y excede lo local.

Durante una conferencia de prensa, el gobernador Maximiliano Pullaro, la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva y autoridades de la Policía Federal brindaron precisiones sobre la investigación y apuntaron hacia una estructura de interacción digital global: la "True Crime Community" (TCC).

La ministra Monteoliva sostuvo que lo ocurrido "no es un caso aislado" y rechazó que pueda reducirse únicamente a un episodio de bullying. Según explicó, el hecho expone la presencia de subculturas virtuales centradas en el estudio, análisis y fascinación por asesinatos y tiroteos masivos, espacios en los que la observación de crímenes reales puede evolucionar hacia procesos de imitación.

En la misma línea, Pullaro afirmó que se detectó que el joven involucrado en el crimen "participaba de una red internacional, una subcultura digital que se denomina TCC", donde se veneran asesinatos y delitos violentos que, en algunos casos, pueden derivar en conductas imitativas.

Qué es la True Crime Community

De acuerdo con la explicación brindada por el jefe del Departamento de la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal, la True Crime Community presenta dinámicas específicas y un proceso de escalada que puede desembocar en hechos de extrema gravedad.

El funcionario explicó que esta subcultura reúne a personas que investigan crímenes verdaderos y desarrollan una fascinación por tiradores seriales y perpetradores de masacres.

Uno de los puntos centrales señalados es que el fenómeno tiene un antecedente histórico preciso: se originó en la década del 90 con la masacre de Columbine. A partir de allí, las autoridades describieron un esquema dividido en etapas sucesivas, que van desde el consumo de contenido hasta la posible planificación de ataques.

Las etapas de la escalada digital

Según la Policía Federal, la TCC funciona a través de una secuencia de fases que permiten comprender cómo evoluciona la participación de adolescentes dentro de estas comunidades.

1. Difusión y glorificación pública

La primera etapa se caracteriza por la circulación de contenido sobre crímenes reales, especialmente en foros o páginas de internet.

En esta fase, los participantes:

Comparten material sobre asesinatos

Glorifican a perpetradores

Analizan casos de tiroteos masivos

Construyen admiración por autores de crímenes

2. Migración a grupos cerrados

Luego, según se detalló, los adolescentes avanzan hacia grupos cerrados en Discord o Telegram.

En esas plataformas privadas comienzan a:

Compartir material más específico

Reforzar la glorificación

Imitar conductas

Generar vínculos con otros usuarios de la comunidad

Esta etapa resulta especialmente sensible por la dificultad que presentan estos espacios para el monitoreo externo.

3. Planificación de ataques

La fase final es la que genera mayor alarma institucional.

Las autoridades advirtieron que algunos participantes "planifican ataques porque quieren imitarlos", replicando modelos de violencia vistos en hechos anteriores.

Este punto fue señalado como la principal preocupación, ya que marca el pasaje desde la fascinación y la imitación simbólica hacia la posible concreción de acciones violentas reales.

La franja etaria bajo mayor preocupación

Otro de los datos centrales aportados en la conferencia es que no existe un perfil único dentro de la TCC, lo que complejiza cualquier esquema rígido de identificación. Sin embargo, sí se remarcó una franja etaria que concentra la mayor preocupación es la que incluye adolescentes de entre 13 y 19 años.

Ese rango aparece como el de mayor exposición a procesos de incorporación a estas comunidades digitales.

Las autoridades enfatizaron que la ausencia de un patrón único obliga a prestar atención a conductas, consumos y dinámicas online, más que a perfiles personales estandarizados.

El desafío

El eje final de la advertencia oficial estuvo puesto en la detección temprana. Tanto la ministra Monteoliva como los especialistas de la Policía Federal coincidieron en que el principal desafío es identificar estas conductas en etapas iniciales, antes de que evolucionen hacia formas de imitación activa o planificación.

La complejidad radica en que estos procesos se desarrollan dentro de entornos digitales cerrados, privados y muchas veces fragmentados, como servidores de Discord, grupos de Telegram y circuitos de intercambio difíciles de rastrear.

En ese contexto, el crimen en la escuela de San Cristóbal volvió a exponer una preocupación creciente: la expansión de una subcultura digital global donde la fascinación por los crímenes reales puede transformarse, según advirtieron las autoridades, en una ruta de escalada hacia la violencia extrema.