Preocupa la peligrosa escalada de denuncias por estafas virtuales en la Perla del Oeste

Durante la jornada del martes, la comisaría departamental de Andalgalá receptó al menos cuatro denuncias de vecinos de la Perla del Oeste, quienes manifestaron haber sido víctimas de estafas virtuales. En una de las denuncias, la damnificada relató que, si bien a ella no le sustrajeron dinero de la cuenta ni gestionaron algún crédito a su nombre, sí observó en la cuenta distintas transferencias de fuertes sumas de dinero que, sospecha, podrían ser objeto de alguna maniobra fraudulenta.

De acuerdo a la información policial y judicial a la que tuvo acceso este diario, una de las denunciantes fue Florencia Aguirre. La mujer relató que el día martes puso a la venta un automóvil mediante la red social Facebook, dejando como contacto su número de teléfono celular personal.

Al cabo de unas horas de la publicación, recibió un llamado telefónico de una línea de característica 356, de una voz masculina, quien le manifestó estar interesado en la adquisición del vehículo para lo cual le solicitó el número de cuenta para realizarle el depósito correspondiente.



Bloqueos

Suma de dinero que ascendía a los $350.000, pero luego le solicitaron más números de cuentas debido a que le manifestaron que no podían transferir esa cantidad de dinero a su cuenta, por lo que debía buscar otra tarjeta de débito, percatándose que podría tratarse de una estafa por lo que cortó la llamada.

Ivana Soria denunció un hecho similar. La mujer contó a la policía que fue víctima de una estafa mediante la modalidad virtual, donde habría brindado datos de su cuenta con intenciones de solicitar un préstamo a una entidad “Posta Créditos”. Al consultar el estado de su cuenta, la mujer se percató que la misma había sido bloqueada al igual que la de su madre, a quien le dejaron una deuda de $ 90 mil pesos, tras la gestión no autorizada de un préstamo.

Bajo el mismo modus operandi y la misma entidad “Posta Créditos”, Pablo Miguel Lara denunció haber sido estafado. El joven contó que es apoderado de su abuelo, a quien mediante engaños virtuales le gestionaron una deuda de 38 mil pesos. Dinero que habría sido obtenido por los desconocidos mediante un préstamo virtual de la entidad antes mencionada. Posterior al crédito, la cuenta bancaria fue bloqueada.

Uso

Por otra parte, Lidia Molina también denunció ser víctima de las estafas virtuales. Sin embargo, en este caso, la mujer aclaró que ella no resultó damnificada con préstamos, sino que estarían usando su cuenta bancaria para cometer este tipo de ilícitos.

De acuerdo a sus dichos, observó en su cuenta bancaria varias transacciones por diferentes montos de dinero a otras cuentas que serían producto de algún hecho ilícito con la modalidad de estafa virtual, logrando bloquear su cuenta.