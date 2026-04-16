Mendoza: investigan un presunto caso de maltrato a un niño de un año

La Justicia de Mendoza lleva adelante una investigación por un presunto caso de maltrato infantil luego de que un nene de un año y 10 meses fuera internado en estado crítico con lesiones cerebrales. El caso se abrió tras su ingreso de urgencia al Hospital Notti, donde los médicos advirtieron que el cuadro presentaba características compatibles con el denominado "síndrome del niño sacudido", una señal que activó de inmediato los protocolos institucionales y judiciales.

Ingreso de urgencia y activación del protocolo

Todo comenzó el viernes pasado, cuando el pequeño llegó a la guardia del centro asistencial en grave estado. El equipo médico logró estabilizarlo en una primera instancia y luego dispuso su internación en terapia intensiva, donde permanece bajo monitoreo constante.

Según trascendió, los profesionales detectaron que las lesiones cerebrales eran compatibles con el síndrome del niño sacudido, una de las formas más severas de violencia infantil. Frente a este hallazgo, una abogada del hospital radicó la denuncia ese mismo día, lo que derivó en la intervención judicial durante esta semana.

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Homicidios, que comenzó a reunir pruebas y a ordenar las primeras medidas de resguardo. La restricción fue dirigida a la madre del menor y a su pareja, con quienes el niño convivía al momento de la internación.

La situación del hermano mellizo

Como parte de las medidas preventivas, también se realizaron estudios médicos al hermano mellizo del nene. Según se precisó, el otro niño no presentaba lesiones de ningún tipo, por lo que pudo regresar a su casa.

Mientras tanto, la investigación médica y judicial se centra en determinar el origen real de las lesiones cerebrales. Las hipótesis abiertas incluyen dos posibilidades:

Que las heridas respondan a episodios de maltrato , vinculados a continuos zamarreos y sacudones

, vinculados a Que exista una enfermedad congénita capaz de provocar convulsiones y derivar en la lesión detectada mediante estudios especializados

Este punto resulta clave para el avance del expediente, ya que de la conclusión pericial dependerá el encuadre final del caso.

"Sabíamos que estaba en peligro"

En medio de la conmoción por la investigación, el testimonio de un familiar del niño aportó una dimensión aún más delicada al caso. En declaraciones a Radio Nihuil, aseguró que las situaciones de violencia no serían recientes. "Esto no comenzó este viernes, comenzó hace aproximadamente 4 o 5 meses", dijo.

De acuerdo con ese relato, el pequeño ya había atravesado episodios anteriores preocupantes, entre ellos una fractura de pierna que habría recibido atención médica tardía, además de múltiples ingresos previos a la guardia. Fuentes judiciales confirmaron que el chico había estado internado en enero, aunque en aquella oportunidad no se detectó ningún indicador de maltrato infantil.

No obstante, el caso sí había sido informado al Equipo de Titularidad Interdisciplinaria (ETI). Según sostuvo el familiar, las advertencias previas no habrían recibido la atención necesaria.

"Se pudo haber evitado porque se sabía que el pequeño estaba en peligro". La declaración añade un nuevo foco a la investigación: el análisis de las intervenciones previas del entorno institucional y familiar antes de la internación actual.

El síndrome del bebé sacudido al maltrato sistemático

Dentro del llamado síndrome del niño maltratado, los especialistas contemplan distintas formas de violencia. Una de ellas es el síndrome del bebé sacudido, que ocurre cuando un niño pequeño es agitado violentamente, provocando lesiones neurológicas severas.

Sin embargo, la pesquisa no se limita a esa única posibilidad. El expediente también contempla un espectro más amplio de agresiones, entre ellas golpes reiterados, violencia física sistemática, sacudones repetidos, omisión de cuidados frente a lesiones previas. Ese marco es precisamente el que la Justicia busca reconstruir a partir de los antecedentes médicos, las entrevistas familiares, la encuesta ambiental y los estudios clínicos.

Estado actual del niño

Por estas horas, el pequeño continúa internado en terapia intensiva, en estado crítico y con seguimiento médico permanente.

La evolución clínica, junto con los resultados de los estudios especializados y las pericias judiciales, será determinante para establecer si se trató de un cuadro vinculado al maltrato infantil o a una patología congénita, en un caso que mantiene en alerta tanto al sistema de salud como a la Justicia mendocina.