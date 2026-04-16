Amenazas de "tiroteos" en escuelas de todo el país: investigan un posible reto viral detrás de los grafitis

La aparición de grafitis con amenazas de "tiroteos" en decenas de escuelas del país encendió una señal de máxima preocupación en comunidades educativas de distintas provincias y abrió una investigación sobre la posible existencia de un reto viral difundido a través de redes sociales. El fenómeno, que comenzó a detectarse a principios de semana, ya alcanzó a más de diez instituciones en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y provincias como Córdoba, Tucumán, Mendoza, Tierra del Fuego, Chubut y Neuquén, con mensajes que anuncian supuestos ataques armados en distintos días de esta semana.

El Carlos Pellegrini se sumó a la lista

Este miércoles, el Colegio Carlos Pellegrini, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, se incorporó al listado de establecimientos alcanzados por estas amenazas. La Escuela Superior de Comercio de la UBA confirmó mediante un comunicado el hallazgo de las pintadas en sus instalaciones, en un episodio que también incluyó discursos de odio y discriminación.

A través de redes sociales se viralizó la imagen de una de las inscripciones, en la que podía leerse: "viernes 16 los vamos a matar, tiroteo CECAP en serio". El mensaje replica el tono de otras advertencias detectadas desde el lunes en escuelas de distintas jurisdicciones, donde también se anunciaban ataques para esta semana.

Aunque no trascendió el lugar exacto donde aparecieron los grafitis, se indicó que la pintada se habría realizado en horas del mediodía, mientras estudiantes participaban de un abrazo simbólico al Carlos Pellegrini en el marco de un acto en defensa de la universidad pública.

El rechazo institucional y las medidas adoptadas

Tras conocerse el hecho, la institución expresó su "absoluto y categórico rechazo" a este tipo de manifestaciones, al remarcar que no solo infringen los reglamentos internos, sino que además atentan contra los valores de respeto, diversidad e inclusión, definidos como pilares fundamentales del colegio.

La institución también invitó a las familias a dialogar con sus hijos sobre la gravedad de los discursos de odio, la discriminación y las amenazas, al considerar clave la prevención desde el ámbito escolar y familiar.

Una secuencia nacional que se replica desde el lunes

Las amenazas no se limitaron al ámbito porteño. El primer caso de esta serie fue detectado el lunes en la Escuela Secundaria Técnica Salvador Debenedetti, de Avellaneda, donde apareció en un baño un cartel con la frase "Vamos a matar a todos", acompañado por la fecha 14 de abril.

Como respuesta, se realizaron dos acciones inmediatas denuncia formal y pedido a los alumnos para que abrieran sus mochilas al ingresar El martes, la secuencia continuó en la Escuela 26 de Villa Elisa, en La Plata, donde apareció otro cartel amarillo con la inscripción: "Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga".

A lo largo de la semana, los reportes se extendieron a Caballito, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Tierra del Fuego, Neuquén y Chubut, configurando un patrón repetido de mensajes con fechas cercanas y menciones explícitas a ataques.

Dos nuevos casos en Chubut y la hipótesis del desafío viral

En las últimas horas se sumaron dos nuevos casos en Comodoro Rivadavia. En el ESETP N°749 - Ex ENET N°1 "Ingeniero Alonso Baldrich", apareció una pintada que solo decía: "tiroteo" y "16/4". En paralelo, el director del Colegio Domingo Savio, Andrés Quezada, informó que durante la mañana hallaron un grafiti similar con amenazas dirigidas a integrantes de la comunidad educativa.

Frente a esa situación, el establecimiento activó el protocolo de seguridad, se formuló la denuncia policial, se procedió a la elevación del caso a Fiscalía y la presencia policial durante este jueves.

Quezada advirtió que este tipo de episodios suele estar relacionado con desafíos virales difundidos por redes sociales y señaló que "se está viralizando un video en TikTok que invita a los chicos a escribir carteles amenazantes en los colegios".

Aunque aclaró que no puede confirmarse que ese sea el origen puntual de estos casos, la coincidencia temporal y la mecánica similar en distintas provincias fortalecen esa línea investigativa.

El contexto reciente que agrava la preocupación

La sucesión de amenazas ocurre en un contexto particularmente sensible. En los últimos días se registraron dos hechos resonantes que incrementaron la alarma en la comunidad educativa.

Por un lado, la semana pasada un joven de 15 años amenazó con matar a alumnos de su antiguo colegio en La Matanza. Por otro, se recordó que ese adolescente pertenecía a la misma comunidad que el joven que, a fines de marzo, asesinó a un compañero de su colegio en San Cristóbal, Santa Fe.

Ese telón de fondo profundiza la preocupación por la circulación de mensajes violentos en entornos escolares y explica la rápida activación de protocolos en múltiples provincias, mientras avanza la investigación para determinar si detrás de las pintadas existe efectivamente un reto viral de alcance nacional.