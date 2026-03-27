Preocupación en Catamarca: detectan robos a estudiantes en paradas de colectivos del norte capitalino

La inseguridad suma un nuevo foco de preocupación en la ciudad de Catamarca, especialmente en la zona norte de la capital, donde en las últimas horas se registró un hecho que encendió las alertas entre vecinos y usuarios del transporte público.

El episodio tuvo como víctima a una joven estudiante, quien fue interceptada luego de descender de la línea 106 en cercanías del complejo Cancha Los Amigos.

Según lo informado, dos sujetos que se desplazaban en motocicleta la abordaron de manera sorpresiva y, mediante intimidación, le sustrajeron las zapatillas que llevaba puestas, para luego darse a la fuga.

El hecho, que ya es investigado por las autoridades, refleja una modalidad que comienza a reiterarse: ataques rápidos en puntos estratégicos donde descienden pasajeros, aprovechando la vulnerabilidad del momento.

Vecinos del sector expresaron su preocupación ante estos episodios, al señalar que no eran habituales en la zona y que ahora generan temor, especialmente entre estudiantes que utilizan el transporte público en horarios de mayor circulación.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad trabajan para identificar a los autores del hecho, en un contexto de creciente inquietud por la posible instalación de este tipo de delitos en la capital provincial.