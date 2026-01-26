Preocupación por Silvia Beatriz Bopp: viajó a Buenos Aires y no volvió a comunicarse

La División Trata de Personas, dependiente del Departamento de Investigaciones Judiciales de la Policía de Catamarca, renovó un pedido urgente de colaboración a toda la comunidad para dar con el paradero de Silvia Beatriz Bopp, una mujer de 73 años cuyo rastro se perdió tras viajar a la provincia de Buenos Aires a fines de 2025.

Según la información oficial difundida por la Sección Investigación y Registro de Personas Desaparecidas, Bopp habría salido de Catamarca con destino a la localidad de Floresta, en la provincia de Buenos Aires, el 25 de diciembre de 2025. De acuerdo con los registros, fue vista por última vez ese mismo día, alrededor de las 16.40 horas, en la terminal de ómnibus, momento desde el cual no se tuvo información certera sobre su ubicación.

La preocupación de familiares y autoridades se intensificó luego de que se confirmara que la última comunicación de Silvia Beatriz Bopp con su entorno cercano se produjo el 13 de enero de 2026, sin que desde entonces se haya podido establecer contacto nuevamente.

En el marco de la búsqueda, la Policía difundió un flyer con datos personales y características físicas que puedan facilitar su identificación. La mujer es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene tez blanca, cabello lacio y canoso, ojos de color negro y usa anteojos. Al momento de su desaparición vestía una blusa blanca y shorts blancos.

Desde Trata de Personas remarcaron la importancia de la difusión masiva de la imagen y los datos, al tiempo que solicitaron que cualquier información, por mínima que parezca, sea comunicada de inmediato a las autoridades. En ese sentido, se recuerda que los datos pueden ser aportados en la comisaría más cercana o a través de los canales telefónicos habilitados.

La denuncia correspondiente, formulada por su familia, se encuentra radicada en la Unidad Judicial N° 5, mientras que el caso es abordado por las áreas especializadas en la búsqueda de personas, siguiendo los protocolos vigentes para este tipo de situaciones.

Desde la fuerza policial insistieron en que la colaboración ciudadana resulta clave en las primeras etapas de una investigación por desaparición, especialmente cuando existen desplazamientos interprovinciales, como en este caso.

Ante cualquier información que permita dar con el paradero de Silvia Beatriz Bopp, se solicita comunicarse de manera urgente al 911 o a los teléfonos de la División Trata de Personas (D-5): 3834-008879 o 3834-840990.

