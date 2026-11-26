En el marco de distintas actuaciones judiciales, efectivos de la Unidad de Traslado y Custodia de la Policía de la Provincia llevaron adelante el traslado de tres hombres al Servicio Penitenciario Provincial, luego de cumplimentar las disposiciones impartidas por los organismos judiciales intervinientes.

Los procedimientos se realizaron en cumplimiento de órdenes emanadas de juzgados y fiscalías de instrucción, en relación con diferentes causas penales que involucran a los tres hombres, cuyas edades son de 39, 28 y 34 años.

Las actuaciones comprendieron situaciones judiciales distintas, tanto por los delitos atribuidos como por las instancias procesales y las autoridades que dispusieron cada traslado. En uno de los casos, el hombre fue condenado por un delito contra la propiedad en grado de tentativa, mientras que los otros dos fueron trasladados por causas que incluyen imputaciones relacionadas con lesiones, amenazas, hurto y desobediencia judicial.

Una vez concretados los respectivos traslados y cumplidos los trámites administrativos correspondientes, los tres quedaron bajo la custodia del personal del Servicio Penitenciario Provincial, en la Unidad Penal de Varones.

Condena por hurto simple en grado de tentativa

El primero de los procedimientos estuvo relacionado con un hombre de apellido Rodríguez, de 39 años, cuyo traslado se concretó bajo las directivas del Juzgado Correccional de Segunda Nominación.

En este caso, la intervención policial respondió a una condena por el delito de hurto simple en grado de tentativa, en calidad de autor. A partir de la disposición judicial, los efectivos de la Unidad de Traslado y Custodia procedieron a llevarlo al Servicio Penitenciario Provincial.

La situación de Rodríguez se diferencia de los otros dos procedimientos debido a que la información oficial señala expresamente que fue condenado por el delito mencionado. La orden impartida por el juzgado correspondiente determinó su traslado para quedar alojado en el establecimiento penitenciario.

Lesiones leves calificadas y hurto simple

El segundo traslado se concretó a solicitud de la Fiscalía de Instrucción N° 9 y por disposición del Juzgado de Control de Garantías N° 2. En esta oportunidad, los efectivos policiales trasladaron a un joven de 28 años, quien hasta ese momento se encontraba alojado en la Comisaría Décima.

La medida judicial estuvo vinculada con los supuestos delitos de lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja y hurto simple, ambos en concurso real y en calidad de autor.

La descripción de los delitos comprende dos hechos penales que forman parte de una misma causa, bajo la calificación jurídica de concurso real. La intervención de la Fiscalía de Instrucción N° 9 y la disposición del Juzgado de Control de Garantías N° 2 determinaron la realización del procedimiento y su posterior alojamiento en el Servicio Penitenciario Provincial.

Lesiones calificadas, amenazas y desobediencia judicial

El tercer procedimiento involucró a un hombre de 34 años, quien permanecía detenido en la Seccional Novena. En este caso, el traslado fue dispuesto por la Fiscalía de Instrucción N° 8, en el marco de una causa por los presuntos delitos de lesiones calificadas por mediar una relación de pareja, amenazas simples y desobediencia judicial.

Las tres figuras penales se encuentran comprendidas bajo la modalidad de concurso real y en calidad de autor, de acuerdo con la información correspondiente al procedimiento.

La intervención del personal de la Unidad de Traslado y Custodia se realizó en cumplimiento de la disposición de la fiscalía, que ordenó su traslado desde la dependencia policial en la que se encontraba detenido hacia el establecimiento penitenciario provincial. Este tercer caso también presenta una situación judicial diferente de la correspondiente al hombre de 39 años, dado que la información oficial refiere a presuntos delitos y no consigna una condena como en el primer procedimiento.

Una vez finalizadas las diligencias correspondientes, los tres hombres fueron puestos bajo la custodia del personal penitenciario en la Unidad Penal de Varones del Servicio Penitenciario Provincial.