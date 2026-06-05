Qué reveló la autopsia del hombre hallado sin vida en Banda de Varela

La muerte de Pedro Serafín Carrizo, cuyo cuerpo fue hallado sin vida durante la mañana de este viernes en Banda de Varela, tuvo un importante avance judicial y forense durante la jornada. Alrededor de las 20 horas, concluyó en la morgue judicial la inspección corporal realizada al fallecido, procedimiento que permitió establecer las circunstancias médicas de su deceso y definir los pasos a seguir por parte de la Justicia.

De acuerdo con el informe elaborado por el médico del Cuerpo Interdisciplinario Forense, Carrizo falleció como consecuencia de un shock cardiogénico, diagnóstico que fue determinado tras la evaluación realizada sobre el cuerpo. El profesional interviniente concluyó además que no existían signos de violencia, un dato clave para la investigación y para la determinación de las actuaciones judiciales posteriores.

El resultado de la inspección forense

La labor desarrollada en la morgue judicial permitió despejar interrogantes sobre las causas del fallecimiento. Según la conclusión médica, la muerte de Pedro Serafín Carrizo se produjo por un cuadro compatible con un shock cardiogénico, sin que se detectaran lesiones o indicios que sugirieran la participación de terceros o la existencia de hechos violentos vinculados al deceso.

Entre los principales puntos establecidos por el informe forense se destacan:

Causa de muerte: shock cardiogénico.

shock cardiogénico. Ausencia de signos de violencia en el cuerpo.

en el cuerpo. No recomendación de autopsia por parte del médico del Cuerpo Interdisciplinario Forense.

por parte del médico del Cuerpo Interdisciplinario Forense. Intervención judicial para la posterior entrega del cuerpo a sus familiares.

La determinación de que no resultaba necesaria una autopsia representa un elemento central en el proceso, ya que el profesional forense consideró que la inspección corporal realizada fue suficiente para establecer la causa del fallecimiento.

La decisión judicial tras el informe médico

A partir de las conclusiones alcanzadas por el especialista, la Justicia avanzará con las medidas correspondientes para la restitución de los restos a los familiares de Carrizo. La ausencia de signos de violencia y la recomendación de no realizar una autopsia constituyen factores determinantes para que el procedimiento continúe sin la necesidad de estudios complementarios.

De esta manera, una vez cumplidas las formalidades judiciales y administrativas previstas, el cuerpo podrá ser entregado a sus seres queridos, poniendo fin a la etapa de análisis forense iniciada tras el hallazgo.

La preocupación de los vecinos que originó la intervención policial

El caso también estuvo marcado por la preocupación de quienes residían cerca de Pedro Serafín Carrizo. Según se recordó durante la investigación, el hombre vivía solo en el barrio Loma Negra, situación que cobró relevancia cuando los vecinos comenzaron a notar su ausencia.

De acuerdo con los datos conocidos, desde el lunes no había sido visto en el sector. Con el paso de los días, la falta de contacto y la imposibilidad de advertir movimientos habituales despertaron inquietud entre quienes viven en las inmediaciones.

Fue precisamente esa preocupación vecinal la que motivó el aviso a las autoridades. Al advertir que Carrizo no aparecía desde hacía varios días, los vecinos decidieron comunicar la situación a la policía para que verificara lo ocurrido.

La intervención policial derivó posteriormente en el hallazgo del cuerpo durante la mañana de este viernes en Banda de Varela, dando inicio a las actuaciones judiciales y forenses destinadas a esclarecer las circunstancias del fallecimiento.