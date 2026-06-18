Rasgido volvió al Servicio Penitenciario tras el rechazo de su propuesta de domiciliaria

La situación judicial del condenado Renato Rasgido registró una nueva definición este jueves en el marco del expediente que tramita ante el Juzgado de Ejecución Penal de Segunda Nominación, donde se analiza una solicitud de prisión domiciliaria presentada por su defensa.

La resolución se produjo luego de que los representantes técnicos del condenado presentaran una alternativa habitacional para que pudiera evaluarse la posibilidad de cumplir la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario. Sin embargo, tras el análisis de los informes correspondientes, el magistrado concluyó que no estaban dadas las condiciones para avanzar con esa medida en el inmueble propuesto.

Como consecuencia de esa evaluación, se dispuso el traslado de Rasgido nuevamente al Servicio Penitenciario, donde continuará alojado mientras se analiza la eventual presentación de una nueva alternativa de domicilio.

Todo esto en medio de la polémica que esta novedad produjo en la comunidad, sobre todo en la educativa del Colegio Cristo Rey, cuyos padres de manifestaron en contra de la presencia del sacerdote, marcando lo contraprodiucente de su permanencia en un espacio cercano a menores de edad.

La presentación de un domicilio alternativo

De acuerdo con la información oficial difundida a la que accedió La Unión, en relación con el expediente, la defensa técnica de Rasgido actuó dentro del plazo de 72 horas que previamente había sido concedido por el juez para formular una propuesta superadora respecto del lugar donde podría concretarse una eventual prisión domiciliaria.

La presentación consistió en la opción de un domicilio alternativo al sitio donde el condenado se encontraba alojado de manera cautelar y provisoria. La iniciativa fue incorporada al expediente y motivó una serie de actuaciones judiciales destinadas a determinar si el lugar reunía las condiciones necesarias para la ejecución de la medida solicitada por la defensa.

Informes socioambientales y evaluación judicial

Frente a la nueva propuesta, el juzgado ordenó el diligenciamiento de los oficios correspondientes para obtener los informes socioambientales pertinentes.

Estos relevamientos constituyeron uno de los elementos centrales para la toma de decisión posterior, ya que permitieron evaluar las características del inmueble ofrecido y las condiciones existentes para el eventual cumplimiento de una prisión domiciliaria.

Tras analizar la documentación incorporada al expediente y los resultados de los informes solicitados, el magistrado concluyó que el lugar presentado no cumplía con los requisitos necesarios para concretar el beneficio pretendido.

Según se informó oficialmente, los antecedentes reunidos llevaron al juez a considerar que no se encontraban dadas las condiciones para llevar adelante una prisión domiciliaria en el domicilio propuesto por la defensa.

El regreso al Servicio Penitenciario

Como consecuencia de esa conclusión, se resolvió que Renato Rasgido fuera trasladado nuevamente al Servicio Penitenciario. La medida implica el retorno del condenado al ámbito penitenciario mientras continúa la tramitación del pedido de prisión domiciliaria y se analizan eventuales alternativas que puedan surgir en el futuro.

No obstante, la resolución judicial también contempla la situación sanitaria del penado. En ese sentido, se dispuso que el alojamiento en el establecimiento penitenciario se realice con los cuidados sanitarios correspondientes a la patología que presenta Rasgido y que se encuentra acreditada dentro del expediente.

Una medida de carácter transitorio

La decisión adoptada por el magistrado no implica el cierre definitivo de la posibilidad de acceder a una prisión domiciliaria. Por el contrario, la resolución establece expresamente que la permanencia de Rasgido en el Servicio Penitenciario se mantendrá hasta tanto se presente una nueva propuesta de domicilio que permita evaluar nuevamente la medida solicitada.

De esta manera, el expediente continúa abierto y sujeto a futuras actuaciones vinculadas con el análisis de alternativas habitacionales que eventualmente puedan ser consideradas aptas para el cumplimiento de una prisión domiciliaria.

Participación de la fiscalía y de la víctima

Otro aspecto destacado de la resolución judicial es que cualquier nueva propuesta que sea presentada deberá atravesar un proceso de evaluación previo a una decisión definitiva.

Según se informó, una eventual nueva alternativa para concretar la medida será puesta a consideración tanto de la Fiscalía como de la víctima, antes de que el magistrado adopte una resolución.

Este procedimiento forma parte de las etapas previstas dentro del trámite judicial y busca incorporar las opiniones y observaciones de las partes involucradas antes de resolver sobre una cuestión de especial relevancia dentro del proceso de ejecución penal.

Mientras tanto, Renato Rasgido permanecerá alojado en el Servicio Penitenciario bajo las condiciones sanitarias establecidas por el juzgado, a la espera de nuevas definiciones respecto del pedido de prisión domiciliaria que continúa siendo objeto de análisis en el expediente.