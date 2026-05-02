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Recreo: detienen a automovilista que chocó a dos adolescentes en moto y se dio a la fuga

El sospechoso fue arrestado tras una investigación policial y quedó a disposición de la Justicia. Las jóvenes de 16 años resultaron lesionadas y fueron asistidas en el hospital local.

2 Mayo de 2026 17.17

Un hombre de 53 años fue detenido en la ciudad de Recreo acusado de protagonizar un siniestro vial y escapar del lugar, dejando a dos adolescentes heridas.

El procedimiento se concretó a la 01:50 de la madrugada, cuando efectivos de la Comisaría de Recreo, tras tareas investigativas, se presentaron en el barrio Centro, donde secuestraron un automóvil Renault 11 de color rojo y arrestaron al sospechoso de apellido Suárez.

Según la investigación, el hecho ocurrió alrededor de las 20:24 del día anterior en la intersección de las avenidas Belgrano y Presidente Castillo, donde el conductor colisionó contra una motocicleta Siam 110 cc en la que se trasladaban dos jóvenes de 16 años y luego se dio a la fuga.

Las adolescentes sufrieron lesiones y debieron ser asistidas por médicos del hospital local. El detenido quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción de la Sexta Circunscripción Judicial, desde donde se indicaron las medidas a seguir.

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Catamarca Recreo siniestro vial

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