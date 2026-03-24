Recuperan animal faenado y detienen a un sospechoso por abigeato

En la tarde de hoy, a las 16:45, un hecho de presunto abigeato movilizó a las fuerzas de seguridad en la localidad de Icaño, en el Departamento La Paz. Todo se inició a partir de una denuncia penal radicada en la Comisaría de Icaño, donde un hombre de 66 años de edad manifestó haber sido víctima de este delito, que afecta directamente a la actividad ganadera y a la economía de quienes dependen de ella.

La gravedad de la acusación motivó la inmediata intervención de los efectivos policiales, quienes actuaron bajo las directivas impartidas por la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial. En este contexto, se dispuso avanzar con medidas concretas para verificar los hechos denunciados y dar con los posibles responsables.

El registro domiciliario en barrio San Cayetano

Siguiendo las instrucciones judiciales, los uniformados se trasladaron hasta una vivienda ubicada en el barrio San Cayetano, dentro de la misma localidad de Icaño. Allí se llevó a cabo un registro domiciliario, procedimiento clave en la investigación para recolectar pruebas y determinar la veracidad de la denuncia.

El operativo arrojó resultados positivos. En el lugar, el personal policial logró recuperar un (01) animal caprino, el cual se encontraba faenado. Este elemento fue considerado de interés directo para la causa, por lo que quedó en calidad de secuestro, en el marco de las actuaciones judiciales en curso.

Elementos secuestrados y posibles vínculos con el delito

Además del animal recuperado, los efectivos procedieron al secuestro de otro elemento relevante para la investigación:

Una (01) motocicleta Gilera Smash 110 cc., que habría sido utilizada al momento de cometer el ilícito.

La incautación de este rodado refuerza la hipótesis de una acción planificada, en la que el vehículo habría sido empleado como medio de transporte para perpetrar el hecho o trasladar el animal sustraído. Todos los elementos quedaron bajo custodia, a disposición de la Justicia interviniente.

Un arresto clave en la investigación

Como resultado directo del procedimiento, los policías llevaron a cabo el arresto en averiguación del hecho del presunto autor del delito. Se trata de un hombre de apellido Varela, de 35 años de edad, quien fue identificado en el lugar del operativo.

El sujeto fue trasladado a la dependencia policial, donde permanece alojado mientras se aguardan nuevas directivas por parte de la Justicia. Su situación procesal dependerá del avance de la investigación y de los elementos probatorios reunidos durante el procedimiento.

La causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, organismo que supervisa las actuaciones y determinará los próximos pasos a seguir. En este sentido, el caso se encuentra en una etapa inicial, donde la recolección de pruebas y testimonios será determinante para esclarecer completamente lo ocurrido.

El accionar coordinado entre la denuncia del damnificado, la rápida respuesta policial y las directivas judiciales permitió avanzar con celeridad en un delito que suele tener un impacto significativo en zonas rurales y comunidades vinculadas a la producción ganadera.