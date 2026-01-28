Recuperan elementos robados en Santa Rosa

En el marco de una investigación judicial en curso, efectivos policiales del departamento Santa Rosa lograron recuperar diversos elementos que habían sido sustraídos en dos hechos delictivos registrados en la zona. El procedimiento se concretó luego de una medida judicial autorizada, que permitió el ingreso a un domicilio ubicado en el barrio San Isidro, en la localidad de Los Altos.

El operativo fue llevado adelante por personal de calle dependiente de la Comisaría de Los Altos, quienes materializaron un registro domiciliario en un inmueble señalado en el avance de la investigación. Como resultado de la intervención, los efectivos lograron recuperar una garrafa de gas de 10 kilogramos, de color blanco, y tres bolsas que contenían aproximadamente 50 kilos de granos de maíz cada una.

De acuerdo a la información oficial, los elementos recuperados estarían vinculados a dos ilícitos distintos, cuyos damnificados son un hombre de 44 años y una mujer de 55, quienes oportunamente realizaron las denuncias penales correspondientes ante la Unidad Judicial Nº 12, dando inicio a las actuaciones legales.

Las tareas investigativas permitieron establecer la posible ubicación de los bienes sustraídos, lo que derivó en la solicitud de una medida judicial que fue posteriormente concedida por la autoridad competente. A partir de ello, el personal policial procedió a realizar el registro domiciliario, logrando resultados positivos para el esclarecimiento de los hechos.

Desde la fuerza de seguridad destacaron la importancia de la denuncia realizada por las víctimas, ya que permitió activar los mecanismos judiciales y avanzar con la investigación en un plazo acotado. Asimismo, remarcaron el trabajo coordinado entre la Policía y el sistema judicial, que posibilitó la recuperación de los elementos en cuestión.

Una vez finalizado el procedimiento, los bienes secuestrados quedaron en calidad de incautados, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, desde donde se impartieron las directivas correspondientes para la continuidad de la causa. Las autoridades judiciales serán las encargadas de determinar los próximos pasos procesales y resolver la situación legal vinculada a los elementos recuperados.