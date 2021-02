Recuperan un teléfono de empleados infieles

Yohana Maribel Castillo, de 31 años de edad, denunció que dejó olvidado su teléfono celular sobre el mostrador de una panadería a la que había concurrido a comprar pan. Al regresar a buscar el móvil, la empleada le dijo no haberlo visto, por lo que la denunciante dio aviso a la policía. Por disposición del fiscal en turno, Dr. Federico Maturano, la policía demoró en la panadería a los dos empleados y registraron el lugar encontrando oculto dentro de unos cajones el celular denunciado como robado. De acuerdo a la información policial, la víctima relató que se encontraba comprando en el barrio 48 Viviendas Sur, donde funciona una panadería, y advirtió al retirarse del lugar a escasos tres metros, antes de subir a su vehículo, que había dejado olvidado su teléfono celular marca Samsung J-2 Prime en la mesada de la ventana del local, pero al volver a buscarlo, ya no estaba. Fue entonces que la denunciante llamó nuevamente a la empleada que la habría atendido y le consultó sobre el teléfono, quien le dijo desconocer a dónde estaba aquel. Seguidamente, la damnificada se dirigió a la Unidad Judicial N°9.



Registro

Minutos después, personal de la División Investigaciones se constituyó en la panadería en cuestión que funciona a pocas cuadras de la sede Judicial, donde materializaron un registro domiciliario. Para llevar a cabo tal procedimiento, los investigadores no les permitieron a los dos empleados que estaban en la panadería abandonar el lugar. Al concluir el registro domiciliario, la policía halló el teléfono celular marca Samsung J-2 Prime, de color negro, con carcasa negra, con pantalla trizada, denunciado como robado.