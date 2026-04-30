Recuperan una moto robada en La Tercena tras un operativo investigativo

Un operativo policial desarrollado en el departamento Fray Mamerto Esquiú permitió recuperar una motocicleta que había sido sustraída horas antes en la localidad de La Tercena. El accionar fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría de San Antonio, quienes trabajaron de manera conjunta con sus pares de la Departamental local, en el marco de tareas investigativas orientadas a esclarecer el hecho.

Según la información oficial, el rodado había sido sustraído del interior de una vivienda ubicada en el barrio Sierra Brava, lo que motivó el despliegue de un procedimiento inmediato para dar con su paradero. A partir de los datos recabados y el análisis de la situación, los uniformados iniciaron un recorrido por distintos sectores de la zona, con el objetivo de localizar la motocicleta denunciada como robada.

En un descampado

Como resultado de estas tareas, los efectivos lograron llegar hasta la Ruta Provincial N° 1, en inmediaciones del cementerio de la localidad de La Tercena. En ese sector, caracterizado por la presencia de espacios abiertos, localizaron un descampado donde se encontraba abandonado el rodado sustraído.

Se trataba de una motocicleta marca Motomel Skua 150 cc., de colores negro y blanco, la cual coincidía con las características denunciadas previamente. El vehículo fue inmediatamente recuperado y quedó en calidad de secuestro, a disposición de la Justicia, como parte de las actuaciones correspondientes.

El hallazgo en un área descampada refuerza la hipótesis de un abandono deliberado del rodado, aunque las circunstancias específicas del hecho forman parte de la investigación en curso.

Actuación judicial

Tras la recuperación de la motocicleta, se dio intervención a Peritos de la Dirección General de Criminalística, quienes tendrán a su cargo el análisis técnico del rodado, con el objetivo de recolectar posibles elementos de interés que contribuyan al esclarecimiento del hecho.

Asimismo, participaron sumariantes de la Unidad Judicial N° 11, quienes avanzan en la confección de las actuaciones correspondientes. En este marco, tomó conocimiento e intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que será la encargada de dirigir la investigación y determinar las medidas a seguir.

La articulación entre las distintas áreas operativas y judiciales resulta clave en este tipo de procedimientos, donde la recolección de pruebas y el resguardo de la escena adquieren un rol central para avanzar en el proceso.