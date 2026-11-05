Escándalo: Pity Álvarez consumió cocaína el día que declaró en el juicio por matar a su vecino

Los directivos de la clínica psiquiátrica donde está internado Cristian 'Pity' Alvarez confirmaron este jueves que el cantante consumió cocaína, durante una salida obligatoria para concurrir al tribunal donde es juzgado por el asesinato de otro sujeto.

A través de un comunicado, los representantes de la Clínica Solar Colonial, ubicada en la localidad bonaerense de Castelar, expresaron que la semana pasada el músico debió concurrir a una audiencia, pero el enfermero que lo acompañaba no pudo ingresar al recinto, debido a las medidas restrictivas del tribunal. Por lo tanto, el empleado de la clínica se vio impedido de continuar con su tarea, que era acompañar y cuidar al músico durante la audiencia.

Al retornar a la clínica, el personal revisó las pertenencias de Álvarez y además lo vio aspirando una "sustancia blanca", y al ser consultado donde la obtuvo, admitió que se la habían dado dentro del tribunal, pero se negó a revelar la identidad de esa persona: "secreto de adicto...", afirmó.

Por lo tanto, las autoridades de la clínica desaconsejaron y contrainidicaron "tajantemente" los traslados del paciente para el proceso penal en el que se encuentra, ante la imposibilidad de "controlar y supevisar a los miembros de su entorno para sostener la abstinencia del mismo"

Asimismo, y en el caso que el líder de Viejas Locas e Intoxicados deba concurrir al tribunal, desde la clínica pidideron que "se tomen todas las medidas necesarias con el paciente para evitar que ocurran hechos que solo perjudican su estabilidad psíquica".

EL JUICIO

El juicio contra 'Pity' Alvarez, acusado de haber asesinado de cuatro disparos a Cristian Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano, se reanudará este viernes con la declaración de la hermana del cantante y los alegatos de la querella.

Fuentes del caso informaron que la jornada comenzará a las 11.30 en el Tribunal Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, donde prestará testimonio la familiar del músico y luego comenzará la etapa de los alegatos de clausura a cargo del abogado Fabián Améndola -socio de Fernando Burlando-, uno de los representantes legales de la familia de la víctima.

Álvarez compareció por primera vez este lunes en el debate y remarcó que "se sintió acorralado por un tipo peligroso", mientras que aseguró: "Tenía el arma en el bolsillo, creo que ni la saqué. Apunté a su cuerpo. Hubo un fogonazo blanco en mi cabeza. No sé lo que pasó por unos segundos. Después me vi parado al lado de él y todos corriendo".