Catamarca: intentó robarle el celular a una adolescente de 14 años y fue aprehendido

Un procedimiento policial realizado durante la tarde de hoy en el barrio Parque Sur terminó con la aprehensión de un hombre de 40 años, señalado como el presunto autor de un intento de sustracción de un teléfono celular a una adolescente de 14 años.

De acuerdo con la información policial, el hecho se conoció alrededor de las 15:15, cuando efectivos de la Comisaría Décima Primera fueron alertados a través del sistema SAE-911 y se trasladaron hasta la Manzana "U1" del mencionado barrio.

Una vez en el lugar, los uniformados dialogaron con una mujer de 28 años, quien manifestó que un sujeto habría intentado sustraerle el teléfono celular a su hija, una adolescente de 14 años. Ante lo ocurrido, la mujer fue invitada a radicar la correspondiente denuncia penal en la Unidad Judicial N° 9, a fin de formalizar la presentación por el episodio denunciado.

El sospechoso fue localizado en el mismo barrio

Tras tomar conocimiento de la situación, los efectivos policiales ampliaron inmediatamente el recorrido por el sector, con el objetivo de dar con el presunto responsable del hecho.

En ese contexto, y mientras realizaban tareas de búsqueda en las inmediaciones de la Manzana "I" del barrio Parque Sur, los policías lograron identificar y aprehender al supuesto autor, un hombre de apellido Rodríguez, de 40 años.

Intervención de la Fiscalía

Luego del procedimiento, Rodríguez fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

De esta manera, el caso quedó bajo intervención de la autoridad judicial competente, mientras que la presentación de la mujer ante la Unidad Judicial N° 9 constituye la instancia indicada para formalizar la denuncia penal por el presunto intento de sustracción del teléfono celular de la adolescente.