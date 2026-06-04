Recuperaron un celular robado en Capital: un detenido

Un procedimiento llevado a cabo por efectivos policiales en el sector norte de la Capital permitió recuperar un teléfono celular que había sido sustraído de una vivienda y culminó con la aprehensión de un joven señalado como presunto autor del hecho.

El operativo se desarrolló en la calle Yuntasuma, entre Chuquisaca y Antofalla, en el barrio Eva Perón, donde numerarios de la Seccional Séptima actuaron tras tomar conocimiento de un ilícito ocurrido en inmediaciones del lugar.

De acuerdo con la información suministrada, los efectivos procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Ponce, de 27 años de edad, quien momentos antes habría sustraído un teléfono celular del interior de una vivienda perteneciente a una joven mujer de 26 años. La rápida intervención policial permitió localizar al sospechoso en las cercanías y avanzar con las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho denunciado.

¿De dónde sustrajo el celular?

Según se informó, el aparato de comunicación sustraído corresponde a un teléfono celular marca Motorola G-4, de color azul. El dispositivo habría sido tomado del interior de una vivienda ubicada en inmediaciones del lugar donde posteriormente fue interceptado el presunto autor del ilícito.

La damnificada, una joven mujer de 26 años de edad, fue invitada por el personal policial a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 7, con el objetivo de formalizar las actuaciones judiciales derivadas del caso.

La denuncia constituye una instancia fundamental dentro del procedimiento, ya que permite incorporar formalmente los antecedentes del hecho a la investigación que deberá continuar bajo la órbita judicial.

El hallazgo del celular durante un palpado superficial

Tras concretar la aprehensión del sospechoso, los efectivos realizaron un palpado superficial preventivo, procedimiento durante el cual encontraron entre las prendas de vestir del joven el teléfono celular denunciado como sustraído.

El hallazgo permitió recuperar de manera inmediata el aparato de comunicación y vincular el procedimiento con el hecho que había sido reportado momentos antes por la propietaria del dispositivo.

Entre los elementos secuestrados durante el procedimiento se encontraba:

Un teléfono celular marca Motorola G-4.

Color azul.

Presuntamente sustraído del interior de una vivienda ubicada en inmediaciones del lugar de la aprehensión.

Una vez encontrado, el aparato fue incautado por el personal policial para su incorporación a las actuaciones correspondientes.

Luego de la recuperación del teléfono celular y de cumplimentar las primeras medidas procesales, el joven de apellido Ponce fue trasladado a la dependencia policial. El presunto autor del hecho quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo judicial que tomó intervención en el caso.

Desde esa dependencia judicial se impartieron las medidas que debían cumplimentarse en el marco de la investigación iniciada a partir de la denuncia y del procedimiento policial realizado por los efectivos de la Seccional Séptima.