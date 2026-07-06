Recuperaron una moto robada tras un allanamiento en Catamarca

A las 10:30 de la mañana de hoy, luego de realizar tareas propias de su especialidad, numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, en conjunto con sumariantes del Precinto Judicial N° 4, llevaron adelante una medida judicial que derivó en la recuperación de un vehículo denunciado como sustraído.

La intervención se concretó mediante un registro domiciliario, una acción dispuesta por la Fiscalía de Instrucción N° 4, en una vivienda ubicada en el barrio El Piloto de la Capital. La diligencia formó parte de las actuaciones desarrolladas por los organismos intervinientes, que participaron de manera conjunta en el cumplimiento de la orden judicial.

El operativo se desarrolló en el marco de las tareas realizadas por el personal especializado de la División Investigaciones, acompañado por los sumariantes del Precinto Judicial correspondiente, quienes participaron en la ejecución de la medida dispuesta por la autoridad judicial.

El hallazgo del rodado denunciado

Durante el desarrollo del registro domiciliario, los efectivos policiales lograron recuperar una motocicleta Rouser Bajaj NS200 de color azul, elemento que se encontraba vinculado a una denuncia realizada previamente ante la Unidad Judicial mencionada.

El rodado había sido denunciado como sustraído por una joven mujer, mayor de edad, quien efectuó la presentación correspondiente en el Precinto Judicial N° 4. De esta manera, la motocicleta recuperada pasó a formar parte de las actuaciones que se encuentran bajo intervención de la Justicia.

Entre los datos destacados del procedimiento se encuentran:

Vehículo recuperado: motocicleta Rouser Bajaj NS200.

motocicleta Rouser Bajaj NS200. Color del rodado: azul.

azul. Denuncia de sustracción: realizada por una joven mujer mayor de edad.

realizada por una joven mujer mayor de edad. Lugar donde se efectuó la medida: una vivienda ubicada en el barrio El Piloto de la Capital.

una vivienda ubicada en el barrio El Piloto de la Capital. Orden judicial: dispuesta por la Fiscalía de Instrucción N° 4.

dispuesta por la Fiscalía de Instrucción N° 4. Intervinientes: numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia y sumariantes del Precinto Judicial N° 4.

La intervención de la Justicia tras la recuperación

Una vez recuperada la motocicleta, el rodado fue puesto a disposición de la Justicia Interviniente, desde donde se impartieron las medidas a seguir.

El procedimiento permitió que el vehículo denunciado como sustraído quedara formalmente bajo disposición judicial, dando continuidad a las actuaciones correspondientes luego de la medida realizada en el barrio El Piloto.

La intervención conjunta entre la División Investigaciones de la Policía de la Provincia y el Precinto Judicial N° 4 se llevó adelante en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía de Instrucción N° 4. La recuperación de la motocicleta Rouser Bajaj NS200 de color azul constituye el resultado de la diligencia realizada durante la mañana, tras las tareas desarrolladas por el personal policial especializado.