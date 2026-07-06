Incendio en Catamarca: bomberos sofocaron las llamas en una vivienda

En la tarde de hoy, a las 15:00, efectivos de la Comisaría Novena y motoristas del COEM-Kappa se constituyeron en la Manzana "L" del barrio San Antonio Sur, luego de tomar conocimiento de que en ese sector se estaría produciendo un incendio.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron la existencia del foco ígneo y comenzaron a intervenir conforme al protocolo correspondiente para este tipo de situaciones. La rápida presencia del personal policial permitió verificar el escenario y coordinar las acciones necesarias para afrontar la emergencia, al tiempo que se solicitó la intervención de los organismos especializados.

El fuego se habría iniciado en el interior de la vivienda

De acuerdo con las primeras actuaciones realizadas en el lugar, y por causas que son materia de investigación, el incendio se habría originado en el interior de una vivienda, propiedad de un hombre de 36 años de edad.

Ante la magnitud del hecho y la necesidad de controlar el avance de las llamas, los efectivos requirieron la presencia de sus pares de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, quienes llevaron adelante las tareas de combate del fuego.

La intervención del personal especializado permitió sofocar el incendio, evitando que el foco ígneo continuara propagándose. Como consecuencia del siniestro, se registraron daños materiales parciales en la vivienda afectada.

Investigación para establecer las causas

Finalizadas las tareas de extinción, el procedimiento continuó con la intervención de las áreas encargadas de la investigación del hecho, con el objetivo de determinar el origen del incendio y documentar las circunstancias en las que se produjo.

En ese marco, sumariantes de la Unidad Judicial N° 9 realizaron las actuaciones correspondientes, mientras que peritos de la Dirección General de Criminalística llevaron adelante tareas propias de su especialidad en el lugar del siniestro.

Las diligencias desarrolladas por ambos organismos forman parte de la investigación destinada a establecer las causas que dieron origen al foco ígneo, cuya procedencia permanece bajo análisis.