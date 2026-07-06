Juicio por la muerte de Maradona: una testigo clave quedó bajo sospecha

Vanesa Morla, hermana del abogado y ex apoderado de las marcas de Diego Armando Maradona, Matías Morla, declaró este lunes en el segundo juicio por la muerte del astro argentino. Durante su presentación ante los tribunales, identificó como médicos tratantes del exfutbolista al neurocirujano Leopoldo Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov, dos de los siete acusados en el proceso judicial.

La testigo comenzó a comparecer minutos antes de las 11 en los Tribunales de San Isidro, donde también reconoció ser la pareja de Maximiliano Pomargo, quien fuera asistente personal de Maradona y que todavía no declaró en este debate.

Su declaración estuvo atravesada por las preguntas sobre el nivel de intervención que habría tenido dentro del esquema de atención médica del ex campeón del Mundo en México 1986. Fuentes vinculadas al caso señalaron que, según su interpretación, la testigo habría mostrado un grado de participación mayor al que correspondería a alguien que se desempeñaba como asistente y abogada.

Medicación y decisiones sobre el tratamiento de Maradona

Uno de los puntos centrales de la jornada estuvo relacionado con los medicamentos que consumía Maradona durante sus últimos meses de vida. En un primer momento, Vanesa Morla afirmó no tener conocimiento sobre esa medicación. Sin embargo, el material presentado durante la audiencia por el abogado Mario Baudry, representante legal de Verónica Ojeda y Dieguito Fernando, fue señalado como un elemento que la comprometía.

Según fuentes del caso, durante la declaración surgieron elementos que indicarían que Morla tenía injerencia en cuestiones relacionadas con la medicación del exfutbolista. Entre los ejemplos mencionados se encuentra una conversación del 22 de octubre de 2020, un mes antes del fallecimiento de Maradona, en la que Morla le escribió a Luque:

"¿Todo bien? ¿Podés mandar al de los sueros mañana que quiere Diego porfa? Hablé con Agustina para que le reajuste la medicación porque estaba durmiendo mucho".

Ese intercambio fue incorporado como parte del material expuesto durante el debate y quedó vinculado a las discusiones sobre quiénes intervenían en las decisiones relacionadas con la atención médica del exjugador.

La casa de San Andrés y la internación domiciliaria

Durante su exposición, Vanesa Morla también se refirió al lugar donde Maradona atravesó la etapa posterior a su operación por el hematoma subdural. La vivienda ubicada en el barrio cerrado San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre, había sido elegida por el propio Maradona, según indicó la testigo.

Allí fue trasladado para cumplir una internación domiciliaria luego de la intervención realizada en la Clínica Olivos. Ese período, previo al fallecimiento del astro argentino, constituye uno de los ejes principales del juicio, debido al análisis del rol de los profesionales y personas de su entorno durante su tratamiento.

En este contexto, Morla volvió a señalar a Luque y Cosachov como los médicos de cabecera del paciente, ubicándolos como los principales responsables sanitarios dentro del grupo de acusados.

Cuestionamientos de los allegados a la investigación

Tras la declaración, fuentes allegadas a la investigación cuestionaron la postura adoptada por la testigo y afirmaron que su presentación no coincidía con elementos incorporados al expediente.

Según expresaron, "da la sensación que vino sin leer declaración anterior ni chats", y agregaron que distintas conversaciones demostrarían que estaba "mucho más involucrada en el tratamiento que lo que puede esperarse de alguien que es asistente y abogada de profesión".

Los voceros de la causa también señalaron que, en determinado momento, Morla habría indicado a Cosachov que redujera la medicación de Maradona. Además, afirmaron que posteriormente "se quedaba con una parte del sueldo que cobraban los médicos".

En esa misma línea, añadieron que se expusieron audios en los que Morla le reclamaba a Luque su "pedazo", y sostuvieron que Vanesa recibía un porcentaje de lo que cobraban los médicos. "Fue muy desagradable", remarcaron los voceros de la causa.

La reacción del tribunal y las acusaciones de contradicciones

Otro aspecto destacado por quienes siguen el expediente fue la percepción sobre la actitud de la testigo durante la audiencia. Según indicaron fuentes del caso, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón habrían advertido que intentó defender a los acusados argumentando desconocimiento sobre determinados hechos.

Los allegados a la investigación señalaron que los magistrados "se dieron cuenta de que trató de defenderlos haciéndose la que no se acordaba de nada".

La declaración de Vanesa Morla quedó así incorporada como una de las exposiciones relevantes del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, con foco en la relación entre el entorno del exfutbolista, los médicos tratantes y las decisiones tomadas durante la etapa de internación domiciliaria posterior a su operación.